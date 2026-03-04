Ejército despliega más de 15.000 soldados para reforzar seguridad en las elecciones del 8 de marzo

Tropas de la Segunda División del Ejército consolidaron el dispositivo de seguridad para los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho.

El Ejército desplegará más de 15.000 soldados en 111 municipios de Santander, Norte de Santander, el sur del Cesar y Yondó, Antioquia, para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

El dispositivo cubrirá 772 puestos de votación, tanto rurales como urbanos, y 1.307 mesas electorales. El objetivo es garantizar condiciones de seguridad para que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad. El plan se ejecutará en coordinación con la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las tropas también estarán desplegadas en los principales ejes viales interdepartamentales, donde apoyarán las labores de seguridad para garantizar la movilidad y proteger la infraestructura estratégica de la región.

Cualquier situación que pueda afectar la jornada electoral puede ser reportada a través de la Línea 107 o la 147 del Gaula Militar.