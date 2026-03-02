Ecocidio en Dosquebradas: capturan a tres personas y decomisan maquinaria millonaria

Dosquebradas

Un operativo en el sector de Frailes, en Dosquebradas, dejó al descubierto una grave afectación ambiental que hoy tiene a tres personas capturadas por delitos relacionados con daños a los recursos naturales y ecocidio.

En el predio intervenido se realizaban movimientos de tierra y disposición irregular de material de excavación en una zona ambientalmente protegida. Según la valoración técnica realizada en el lugar, los trabajos estaban impactando suelos de protección de fuentes hídricas y un humedal, pese a existir una resolución que prohibía cualquier intervención en el área.

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder - reiteró el llamado a la ciudadanía para abstenerse de realizar movimientos de tierra, adecuaciones o construcciones sin contar con los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes, recordando que estas conductas pueden derivar en procesos sancionatorios, medidas preventivas e incluso actuaciones penales.

Las autoridades también señalaron que las labores generaron procesos de erosión que, con las lluvias, estaban arrastrando sedimentos hacia quebradas y afectando directamente los ecosistemas del sector.

Durante el operativo fueron incautadas tres máquinas de alto valor: un bulldócer avaluado en 300 millones de pesos, una volqueta de 100 millones y una mini excavadora cercana a los 500 millones de pesos, equipos que, según la investigación, eran utilizados para realizar las intervenciones ilegales.

El caso ha generado indignación entre ambientalistas y residentes del sector, quienes advierten que Frailes es una zona clave para la protección hídrica del área metropolitana y que este tipo de acciones ponen en riesgo el equilibrio ambiental.

Las tres personas capturadas deberán responder ante la justicia mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance total del daño causado en esta zona de especial protección.