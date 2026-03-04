Hable con elPrograma

Hombre intentó evadir un retén de Policía y terminó atropellando a un uniformado: tenía pico y placa

El sujeto tendrá que responder por los delitos de agresión a servidor público y daño en bien ajeno. Además, se le impusieron dos órdenes de comparendo.

Sobre las 3:30 p.m. de este martes, 3 de marzo, se registró un caso que ha generado indignación en redes sociales. Un hombre que iba en un vehículo particular, intentó evadir un retén en inmediaciones al Terminal Salitre de Bogotá y terminó atropellando una moto de Policía.

El incidente se dio luego de que los policías internarán retener al hombre que conducía un vehículo que tenía pico y placa. El hombre se negó a parar y siguió de largo. Como reacción, un policía decidió iniciar una persecución en una moto de la institución.

Cuando el policía lo alcanzó cuadras más adelante, el hombre hizo caso omiso a la instrucción del uniformado y decidió irse encima de la moto. El vehículo quedó atrapado por lo que no pudo darse a la fuga.

Según se puede ver en los videos captados por varios ciudadanos que estaban en el lugar, el hombre se baja del vehículo e intenta agredir al policía. Sin embargo, el uniformado logra tirarlo al piso para posteriormente detenerlo en el lugar.

El hombre ya está en proceso de judicialización bajo los cargos de agresión a servidor público y daño en bien ajeno. Además, se le impusieron dos órdenes de comparendo.

