Hombre intentó evadir un retén de Policía y terminó atropellando a un uniformado: tenía pico y placa

Hombre intentó evadir un retén de Policía y terminó atropellando a un patrullero: ya fue capturado

Sobre las 3:30 p.m. de este martes, 3 de marzo, se registró un caso que ha generado indignación en redes sociales. Un hombre que iba en un vehículo particular, intentó evadir un retén en inmediaciones al Terminal Salitre de Bogotá y terminó atropellando una moto de Policía.

El incidente se dio luego de que los policías internarán retener al hombre que conducía un vehículo que tenía pico y placa. El hombre se negó a parar y siguió de largo. Como reacción, un policía decidió iniciar una persecución en una moto de la institución.

Lea también: Hombre robó una bicicleta y se iba a escapar en TransMilenio: fue capturado en flagrancia

Cuando el policía lo alcanzó cuadras más adelante, el hombre hizo caso omiso a la instrucción del uniformado y decidió irse encima de la moto. El vehículo quedó atrapado por lo que no pudo darse a la fuga.

Según se puede ver en los videos captados por varios ciudadanos que estaban en el lugar, el hombre se baja del vehículo e intenta agredir al policía. Sin embargo, el uniformado logra tirarlo al piso para posteriormente detenerlo en el lugar.

Le puede interesar: Reportan desaparición de un joven de 27 años cerca de la Zona T en Bogotá: esto es lo que se sabe

El hombre ya está en proceso de judicialización bajo los cargos de agresión a servidor público y daño en bien ajeno. Además, se le impusieron dos órdenes de comparendo.