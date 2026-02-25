¿Los miembros de la Fuerza Pública pueden votar en Colombia? Registraduría explica Ley Estatutaria

En Colombia, el próximo domingo 8 de marzo se llevará a cabo una nueva jornada electoral, donde los colombianos podrán elegir a los nuevos miembros de ambas cámaras del Congreso de nuestro país, para el periodo 2026-2030; en esta ocasión se contará con un total de 3.144 aspirantes.

Para el Senado de la República se elegirán 103 senadores; en la Cámara de Representantes se elegirán 183 parlamentarios; también se llevará a cabo una consulta interpartidista para definir candidatos para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 31 de mayo.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, no todos los colombianos podrán ser partícipes de las elecciones, ya que el artículo 48 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece que todos los miembros activos de la Fuerza Pública quedan excluidos de las jornadas electorales, hasta el momento de su retiro con su respectivo reporte a la Registraduría.

“La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.” Así lo expresa la Constitución Política en su articulo 219.

¿Por qué las fuerza publicas no pueden votar en Colombia?

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el no permitir que la Fuerza Pública participe de las jornadas electorales es con el objetivo de garantizar la imparcialidad de los miembros activos, bien sean policías o militares, ya que no deben inclinarse a favor o en contra de ningún candidato, partido o movimiento político; en cambio, deben estar únicamente al servicio del Estado colombiano.

“Los militares son los garantes de seguridad y tranquilidad de los comicios”, menciona la Misión de Observación Electoral (MOE).

Según la directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios, no es conveniente de momento que la Fuerza Publica haga parte de las elecciones.

“Tener militares, policías, miembros del Ejército, haciendo proselitismo electoral o tomando decisiones a través del voto en territorios, donde además están en armas, puede ser contraproducente para la seguridad de la democracia, que es la que ellos nos brindan”, menciono.

Aunque también menciono que la idea de que estos miembros activos hagan parte de los escrutinios puede ser considera mas adelante, ya que reitera que el incorporar a la fuerza publica a las urnas puede ser un inconveniente.

