Ni fechas ni trámites: esto es lo que realmente motiva a los jóvenes a votar, según Fundación Corona

A pocos días de las elecciones de Congreso del 8 de marzo, la población juvenil vuelve a estar en el centro de la conversación sobre participación electoral. Un estudio de la Fundación Corona concluye que el mensaje más efectivo para aumentar la intención de voto entre jóvenes no es explicar el paso a paso, sino conectar el voto con su futuro personal.

Teniendo en cuenta que de las 41 millones de personas habilitadas para votar, de las cuales 9,5 millones son jóvenes entre 18 y 28 años; la investigación fue desarrollada junto a Movilizatorio durante las elecciones a Consejos de Juventud de 2025 y contó con la participación de 4.265 personas. Allí se pusieron a prueba tres tipos de mensajes para medir su impacto en la disposición a votar:

Información básica sobre cómo y cuándo votar.

Mensajes que relacionaban el voto con el futuro personal, vinculándolo con empleo, salud, educación y seguridad.

Mensajes basados en el FOMO (miedo a quedarse por fuera), con frases como: “tus amigos ya están decidiendo el futuro de Colombia”.

¿Cómo convencer a los jóvenes para qué voten?

El hallazgo principal fue contundente: los mensajes que conectan el voto con temas concretos de la vida cotidiana son los más efectivos para aumentar la intención de participación.

No solo fortalecen la motivación de quienes ya pensaban votar, sino que fueron los únicos capaces de cambiar la decisión de jóvenes que inicialmente afirmaban que no participarían. En otras palabras, hablar del impacto del voto en el proyecto de vida resulta más persuasivo que centrarse únicamente en fechas, puestos y procedimientos.

Por el contrario, los mensajes informativos tradicionales sí aportan claridad, pero no logran activar a quienes se sienten distantes o poco representados por la política.

El estudio también evidenció que los mensajes basados en presión social pueden reforzar la valoración del voto y sostener la intención de quienes ya están motivados. Sin embargo, presentan un riesgo: cuando se enfocan en conocimiento cívico, pueden generar la percepción de que otros saben más, lo que debilita la confianza de algunos jóvenes.

Para la Fundación Corona, el reto no es convencer a la juventud de que la democracia importa, sino demostrar que su voto puede traducirse en oportunidades reales y bienestar tangible. La clave, concluye el estudio, está en vincular la participación electoral con las aspiraciones individuales y el futuro que quieren construir.