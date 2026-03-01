Desmantelan minas del Clan del Golfo que moverían $2.000 millones en Puerto Triunfo

Puerto Triunfo, Antioquia

En una operación militar desarrollada en el corregimiento de Puerto Perales, zona rural de Puerto Triunfo, el Ejército Nacional intervino 12 unidades de producción minera que, según las autoridades, operaban sin los permisos exigidos por la ley.

La acción fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 3 Batalla de Bárbula, adscrito a la Décima Cuarta Brigada, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal y de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el procedimiento fueron inutilizados ocho motores industriales, cuatro motobombas, ocho clasificadoras y 180 metros de manguera utilizados para la extracción ilícita de oro. Las autoridades estiman que la afectación económica directa por la destrucción de la infraestructura asciende a cerca de 150 millones de pesos.

“Se estaría generando una producción aproximada de 3.600 gramos de oro mensuales, con un valor que superaría los 2.000 millones de pesos. Estos recursos, según información preliminar, presuntamente financiarían a la subestructura Pacificadores de Samaná del grupo armado organizado Clan del Golfo, que tiene presencia en la región del Magdalena Medio”, detalló el teniente Coronel Daniel Piñeros Martin, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.3 Batalla de Bárbula.

Operativos contra la minería ilegal

El Ejército indicó que este tipo de intervenciones buscan debilitar las economías ilícitas de los grupos armados organizados y reducir el impacto ambiental generado por la explotación ilegal de yacimientos mineros.

Las operaciones contra la minería ilegal continuarán en esta zona del departamento, con el objetivo de afectar las fuentes de financiación de estructuras criminales y fortalecer la seguridad en el territorio.