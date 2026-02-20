Así delinquía el narco ‘Medio Labio’, primo de ‘Don Mario’ y máximo lavador del Clan del Golfo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así operaba ‘Medio Labio’, primo de ‘Don Mario’ y cerebro que movió $137 mil millones en 6 meses

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación, Aura Liliana Trujillo, reveló detalles sobre la estructura criminal que habría encabezado John Henry González Herrera, alias ‘Medio Labio’, señalado como el cerebro operativo y financiero de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de activos con alcance internacional.

La funcionaria explicó que este hombre lideraba complejas operaciones de envío de droga hacia Europa y el movimiento clandestino de grandes sumas de dinero para financiar estructuras criminales.

“El señor John Henry González Herrera, alias ‘Medio Labio’, en efecto, es el cerebro operativo y financiero de una estructura dedicada al narcotráfico, quien se identifica como el líder del envío de más de cuarenta y cuatro toneladas de estupefaciente bajo la modalidad de contaminación de contenedores con destino a Europa”, afirmó la delegada.

Según precisó, las ganancias de estas actividades ilegales eran movilizadas mediante una arquitectura financiera clandestina al servicio del grupo armado organizado.

“A través de una estructura muy robusta de lavado de activos y bajo modalidades muy sofisticadas, traslada y recibe dinero producto de estas actividades, las cuales sirven para financiar el grupo armado organizado Clan del Golfo”, indicó Trujillo.

“Estamos hablando aproximadamente de ciento treinta y siete mil millones, lo que va identificado en un lapso de tiempo de seis meses”, sostuvo.

La delegada también explicó que, desde 2022, el señalado narcotraficante habría salido del sistema financiero formal para evadir controles bancarios.

“Desde el 2022 este señor había dejado de figurar en el sistema financiero formal precisamente para poder evitar generar los controles propios del sistema financiero, recurriendo a un método muy sofisticado denominado Hawala”, señaló.

Sobre este mecanismo, detalló: “Este método consiste en el envío de códigos o tokens donde, a través de redes encriptadas, pagaba el cargamento del dinero”.

Además, la organización habría utilizado terceros para legitimar los recursos ilícitos.

“Con la participación de otras personas que se encargaban de adquirir bienes inmuebles y sociedades para poder darle esa apariencia de legalidad a todos esos recursos”, agregó.

La investigación también evidenció conexiones con redes internacionales del narcotráfico, a partir del análisis de comunicaciones encriptadas.

“Se identifica en estos mensajes encriptados bajo la herramienta SkyECC, negociaciones de manera muy clara a través del envío a grandes narcotraficantes relacionado con la mafia italiana y también la presencia de carteles en México, entre otras”, explicó la delegada.

Asimismo, indicó que su operación tenía alcance logístico fuera del país: “Se ha identificado en Costa Rica, propiamente, algunas bodegas, donde almacenaba alrededor de veinticuatro toneladas”.

¿Quién era ‘Don Mario’?

Alias ‘Medio Labio’ es primo de Daniel Rendón Herrera, conocido como ‘Don Mario’, exjefe paramilitar y narcotraficante que fue uno de los fundadores de la estructura criminal que posteriormente evolucionó en el Clan del Golfo.

Rendón Herrera integró las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, tras los procesos de desmovilización, consolidó una organización narcotraficante que controló rutas de droga y redes ilegales en regiones estratégicas del país, especialmente en el Urabá. Su captura y posterior extradición a Estados Unidos marcaron un golpe clave contra esas estructuras, aunque sus redes criminales continuaron operando bajo nuevas denominaciones.

Sobre ese vínculo familiar, la delegada fue directa: “Sí, él es el primo de don Mario… ellos vienen delinquiendo desde hace aproximadamente treinta años”.

Policías que se habrían dejado sobornar

Uno de los hallazgos más graves de la investigación apunta a posibles actos de corrupción dentro de la fuerza pública.

“Infortunadamente, producto del análisis de estos mensajes, se logra la identificación de tres eventos puntuales de cohecho en donde se genera el ofrecimiento de dinero a funcionarios de la Policía para poder develar información reservada”, reveló Trujillo.

La macroinvestigación, denominada “Gulupa”, también indaga por la dimensión internacional de la red y sus posibles nexos con estructuras criminales mencionadas en escenarios oficiales.

En ese contexto, la delegada señaló que el señalado narcotraficante tuvo presencia en el exterior mientras coordinaba sus actividades ilícitas: “Lo que tenemos nosotros documentado es que él ha estado en Dubái, pues como lo mencionaba, su negocio está dado propiamente en el tráfico de estupefacientes de Colombia hacia Europa, pero más allá estamos en labores investigativas y estamos profundizando en esto”.

Sobre los destinos de la droga, añadió: “A Países Bajos, a Bélgica, entre otros. De hecho, la investigación inicia producto de la información entregada por Países Bajos”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:58 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: