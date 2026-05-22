El síndrome del corto plazo: ¿por qué Colombia no aprende a pensar en grande?

Por: Sofía González

En la segunda edición del Festival del Pensamiento, que se lleva a cabo en Santa Fe de Antioquia, Alejandro Salazar y Sebastián Salazar, autores del libro Colombia ganadora: Una Estrategia Emergente, plantearon una conversación sobre la forma en que Colombia está entendiendo el desarrollo y cuestionaron la idea de que el futuro del país dependa exclusivamente de ejercicios tradicionales de planeación.

¿De qué se trata el libro?

Colombia Ganadora: Una Estrategia Emergente es un manifiesto de economía política publicado en 2025 por el estratega Alejandro Salazar y el científico de datos Sebastián Salazar, diseñado para transformar el futuro de Colombia con miras al año 2100.

Los autores escribieron este libro para romper con el pesimismo histórico y los planes económicos tradicionales del país, los cuales consideran rígidos, ineficaces y agotados ante la realidad nacional. Su propósito principal es activar un debate público urgente y pragmático, utilizando la consultoría estratégica de negocios para analizar al Estado colombiano como si fuera un “cliente” atrapado en malas decisiones que frenan su desarrollo en el mercado global.

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Oportunidades reales

Durante el encuentro, se sostuvo que el problema no está en elegir entre corto o largo plazo, sino en entender que la estrategia no surge de planes rígidos sino de la capacidad de reconocer oportunidades reales y actuar sobre ellas. Según lo indicaron los autores, la estrategia aparece cuando una sociedad entiende qué está emergiendo y logra construir sobre esa realidad.

Como ejemplo, mencionó el ejercicio realizado en Antioquia, donde —según relató— inicialmente existía una expectativa de regresar a modelos económicos del pasado, pero el análisis llevó a reconocer que el territorio ya estaba transformándose hacia nuevas dinámicas económicas. A partir de esa experiencia defendió de entender las nuevas formas de generar valor.

Mini países

Uno de los conceptos centrales de la conversación fue sobre los “mini países”, que son territorios que desarrollan dinámicas económicas propias, fortalecen sus capacidades y encuentran formas de conectarse al mundo desde sus ventajas regionales. Según plantearon los autores, Colombia enfrenta retos por su complejidad territorial y una mayor capacidad regional podría traducirse en competitividad, crecimiento y generación de oportunidades.

En esa misma línea, propusieron que Colombia deje de verse únicamente como un país exportador y empiece a reconocerse como un intercambiador de valor.

Así mismo, explicaron que el país cuenta con ventajas geográficas, demográficas y de capital humano empresarial que le permiten fortalecer conexiones económicas y participar de manera más activa en dinámicas internacionales. A su vez, plantearon una mayor integración económica con Norteamérica desde el intercambio, la infraestructura y la conexión con mercados.

Frente a modelos internacionales de crecimiento, señalaron que Colombia no necesita replicar procesos ajenos ni adoptar fórmulas externas, sino construir un camino propio a partir de su realidad institucional, económica y cultural.

Finalmente, insistieron en que transformar el país no depende únicamente de nuevas normas o planes, sino de cambiar la manera en que se entiende la realidad. Para ellos, un país, igual que una organización, termina haciendo aquello para lo que está organizado y el primer paso para cambiar resultados es cambiar la forma de pensar.

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