Asignan más de $36.000 millones para red hospitalaria afectada por las inundaciones en Córdoba

Montería

A través de la resolución 00340 del 25 de febrero de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó $36.120.557.716 a las 25 Empresas Sociales del Estado (ESE) de los municipios afectados por las inundaciones en el departamento de Córdoba.

Tras lo expuesto, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara destacó que estos recursos permitirán fortalecer la red hospitalaria pública en el territorio cordobés.

“Hoy convocamos a los gerentes de las ESE del departamento para concertar en qué se invertirán los recursos, priorizando inversiones estratégicas, la implementación del modelo integrado de gestión hospitalaria y la revisión de indicadores de facturación y cartera para mejorar la liquidez y sostenibilidad financiera” afirmó el mandatario departamental.

Los recursos estarían destinados principalmente a cubrir acreencias laborales, garantizar el pago al talento humano en salud, financiar medicamentos, insumos y material médico quirúrgico, así como otros gastos que garantizarían la operación hospitalaria.

“Desde la administración departamental se realizará seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de los recursos, con el fin de garantizar su correcta inversión y fortalecer la atención en los hospitales del departamento”, concluyó la administración departamental.