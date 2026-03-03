“La gente está pasando hambre”: líder de protesta realizada en el peaje Los Cedros de Córdoba. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Montería

La comunidad el municipio de Arboletes, Antioquia, se tomó la vía que conecta a Montería con el Urabá antioqueño para exigir celeridad en los trabajos que buscan reparar el puente de Jalisco o Trementino II, a la altura del peaje Los Cedros.

Según los manifestantes, las comunidades y el comercio padecen por las demoras que se registran en la obra que estaría a cargo de la concesión Ruta al Mar.

“Llevamos un mes esperando solución y esos trabajos han estado lentos. Hoy, la población de Arboletes y el Urabá está pasando hambre; la gente no tiene empleo porque vivimos del turismo y el agro, y ambos sectores están paralizados”, dijo Rafael Peña, líder de hoteleros y comerciantes de Arboletes.

“Arboletes y San Juan de Urabá se encuentran en un SOS. Antioquia, necesitamos que miren a sus antioqueños porque nos sentimos abandonados”, agregó.

La misma situación se presenta en el municipio de Los Córdobas, donde el alcalde Juan Carlos Yances advirtió que en esta jurisdicción ya hay escasez de alimentos.

Frente a lo expuesto, Ruta al Mar informó que el próximo 7 de marzo será habilitado un paso peatonal por el puente de Jalisco, el cual se vio afectado con la creciente del río Canalete.