“La persona no hace parte de la estructura criminal”: Policía sobre grafitis en Montería

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, entregó un parte de tranquilidad sobre los grafitis que aparecieron en varios postes de energía eléctrica en la urbanización Vallejo. Los hechos se registraron durante la noche del pasado 14 de mayo.

Según el uniformado, en la actualidad estarían trabajando en la plena identificación de una persona que habría utilizado un espray para marcar los postes con la sigla AGC que traduce Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Realizamos una verificación, una validación y todo apunta a una persona con un espray que llega allí a realizar estos grafitis. De acuerdo con la verificación realizada, sería una persona que, como un acto de desadaptación, busca generar temor, generar zozobra, pero no que sea parte integrante de esta estructura criminal”, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

Más información Investigan aparición de grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Montería

“De acuerdo con el trabajo ya validado por nuestro personal de inteligencia, tanto de Policía como de Ejército, estamos en la búsqueda de esta persona para poder determinar cuál fue la intención de haber hecho estos grafitis. Por lo pronto, podemos decirle a la comunidad que se mantenga tranquila, que estamos trabajando y haciendo presencia”, agregó.

Cabe recordar que la Estación de Policía del Occidente de Montería funciona en la urbanización Vallejo.