Córdoba: 4 municipios son atendidos con carrotanques por fallas en el suministro de agua potable

Montería

Cuatro de los 30 municipios de Córdoba son atendidos con carrotanques como medida de contingencia adoptada por la operadora del servicio de agua potable, Aqualia. Se trata de San Carlos, Sahagún, Lorica y San Antero, donde las comunidades y alcaldes han venido advirtiendo sobre constantes fallas e intermitencia en el respectivo suministro.

Tras la expuesto, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, recientemente solicitó a la empresa un plan de trabajo que permita optimizar el servicio en las zonas afectadas.

“Me parece que aquí todos tienen que asumir responsabilidades, no podemos ser aliados de una empresa que no nos presta un buen servicio. Tenemos municipios como San Antero, Cereté, Sahagún y todo el corredor indígena afectado, lo que esté en mis manos para que la gente tenga agua lo voy a hacer, pero necesito mayor responsabilidad de la empresa”, señaló el mandatario en medio de un encuentro con directivas de la empresa y alcaldes.

Frente al llamado, Angélica Arbeláez, directora país de Aqualia, y Sergio García, director de operaciones, en representación de la operadora, se comprometieron a presentar en los próximos días el plan de trabajo solicitado por el mandatario departamental y señalaron que “la empresa avanza en la evaluación de la infraestructura de acueducto de los 12 municipios en los que registran operación”. Asimismo, anotaron que se pondría en marcha una estrategia que permita atender “las fallas urgentes”.

¿Por qué persisten las fallas en el suministro de agua potable?

San Antero:

Según Aqualia, en San Antero “las obras de optimización del acueducto se encuentran en fase de prueba. A pesar de las inversiones, la estabilidad del sistema se ha visto impactada por factores externos y técnicos que el equipo operativo atiende de forma prioritaria como fallas constantes en la red eléctrica externa operada por Afinia, especialmente en horario nocturno, además de fluctuaciones de voltaje en la zona de captación. Ante esta situación, Aqualia ya ha radicado las reclamaciones correspondientes para exigir la normalización del flujo eléctrico, vital para el bombeo”.

Asimismo, señaló que en esta zona “el personal técnico trabaja en la corrección de fugas detectadas en la tubería de conducción de la PTAP Tijeretas y en la línea de 6 pulgadas que conecta Tijeretas con Patagonia. Se ejecutan maniobras en la línea de conducción actual para facilitar la integración de la nueva tubería de 16 pulgadas”.

Lorica:

Mientras, en el municipio de Lorica precisó que “se ha definido una hoja de ruta para asegurar el suministro del líquido vital mientras se ejecutan las obras de optimización de redes en el casco urbano. Actualmente se adelanta la Etapa 1 de este proyecto”.

San Carlos y Sahagún:

Finalmente, en San Carlos y Sahagún indicó que “en seguimiento a las labores de recuperación del suministro tras la emergencia por turbiedad en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP Cereté), Aqualia informa a la comunidad que ha activado un operativo especial de abastecimiento complementario para mitigar el impacto durante la fase de presurización de las redes”.

“Si bien la planta ya se encuentra operativa y el agua ha comenzado a fluir a través de la red de distribución, somos conscientes de que la normalización total de las presiones es un proceso gradual. Por ello, como medida de contingencia inmediata, se ha iniciado la entrega de agua potable a través de cinco carrotanques en sectores estratégicos y alejados de los municipios de San Carlos y Sahagún”.

El llamado de los entes territoriales se ha intensificado ante la emergencia que enfrenta Córdoba por las altas temperaturas, las cuales han superado los 40°C.