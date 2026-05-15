Investigan aparición de grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Montería. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Montería

Las autoridades investigan la aparición de grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en varios postes de energía eléctrica de la urbanización Vallejo, en el occidente de la ciudad. El hecho se habría presentado en horas de la noche del pasado 14 de mayo.

Frente a lo expuesto, fuentes de la Policía Metropolitana de Montería sostuvieron que “el caso se intervino y ya se pintaron los postes. Estamos verificando cámaras para detectar a la persona y establecer responsabilidades”.

Más información Confirman reapertura de 13 puestos de votación que fueron trasladados por inundaciones en Montería

De momento, la Policía envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, especialmente a la margen izquierda de la capital cordobesa que recientemente se vio afectada por las inundaciones.

“El llamado es a la calma, no es la primera vez que personas inescrupulosas intentan generar temor con este tipo de conductas. Estamos trabajando”, informaron a Caracol Radio.