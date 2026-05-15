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15 may 2026 Actualizado 15:01

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Montería

Investigan aparición de grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Montería

Las autoridades estarían revisando las cámaras de seguridad del sector para determinar responsabilidades

Investigan aparición de grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Montería. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Investigan aparición de grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Montería. Foto: suministrada a Caracol Radio.

Investigan aparición de grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Montería. Foto: suministrada a Caracol Radio.
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Montería

Las autoridades investigan la aparición de grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en varios postes de energía eléctrica de la urbanización Vallejo, en el occidente de la ciudad. El hecho se habría presentado en horas de la noche del pasado 14 de mayo.

Frente a lo expuesto, fuentes de la Policía Metropolitana de Montería sostuvieron que “el caso se intervino y ya se pintaron los postes. Estamos verificando cámaras para detectar a la persona y establecer responsabilidades”.

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De momento, la Policía envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, especialmente a la margen izquierda de la capital cordobesa que recientemente se vio afectada por las inundaciones.

El llamado es a la calma, no es la primera vez que personas inescrupulosas intentan generar temor con este tipo de conductas. Estamos trabajando”, informaron a Caracol Radio.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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