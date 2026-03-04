Detectan nuevo sobrevuelo de dron en Hidroituango tras polémica por amenazas

Medellín, Antioquia

El equipo de seguridad del proyecto Hidroituango y funcionarios de EPM detectaron un nuevo sobrevuelo de un dron sobre la zona de la subestación de la central hidroeléctrica.

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió el lunes 2 de marzo hacia las 9:00 de la noche, cuando se registró el paso del dispositivo sobre esa área estratégica de la infraestructura energética.

El episodio se produjo horas después de la cancelación de la visita que tenían prevista al proyecto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes habían suspendido el desplazamiento por una alerta de seguridad relacionada con drones en la zona.

El episodio ocurre tras la controversia con el Gobierno

La cancelación del evento generó un intercambio de versiones entre autoridades locales y el Gobierno Nacional. Mientras el alcalde y el gobernador señalaron que la alerta había sido emitida y corroborada por la Fuerza Pública, desde el Gobierno se puso en duda la existencia de una amenaza concreta.

Los mandatarios insistieron en que la decisión de no asistir al proyecto se tomó tras recibir información de seguridad que advertía sobre sobrevuelos de drones con características similares a los utilizados por estructuras armadas ilegales.

El nuevo episodio registrado el 2 de marzo ocurre después de esa controversia pública y vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en la zona del proyecto hidroeléctrico.

Un punto estratégico del sistema energético

Hidroituango es considerado el proyecto energético más importante del país y actualmente genera 1.200 megavatios, lo que representa una porción significativa de la energía que consume Colombia.

Las autoridades regionales han advertido en diferentes ocasiones que la infraestructura energética se ha convertido en un objetivo de grupos armados ilegales, especialmente por su impacto en el sistema eléctrico nacional.