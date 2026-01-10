Alarma nacional por aumento de feminicidios y violencias extremas contra mujeres y población LGBTIQ+

Colombia

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el agravamiento de las violencias extremas contra mujeres y personas LGBTIQ+ durante los primeros días de 2026, al registrar al menos 13 hechos graves asociados a feminicidios, transfeminicidios, tentativas de homicidio y asesinatos con altos niveles de brutalidad en distintas regiones del país.

Según el informe preliminar de la entidad, solo en la primera semana del año se tuvo conocimiento de ocho feminicidios, dos transfeminicidios, dos tentativas de feminicidio contra mujeres trans y el asesinato de un hombre gay, en hechos ocurridos en departamentos como Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Bogotá D.C.

La Defensoría advirtió que estas violencias se presentan tanto en el ámbito íntimo, en contextos de pareja o expareja, como en escenarios comunitarios atravesados por el control territorial, economías ilegales y estructuras de criminalidad organizada, y que se ven agravadas por discursos de odio y prejuicio, especialmente contra mujeres trans.

¿Qué casos se han presentado?

Entre los casos documentados se encuentran el asesinato de una mujer en su vivienda en Pasto, el homicidio de una joven de 21 años en zona rural de Ventaquemada (Boyacá), el hallazgo sin vida de una mujer de 22 años en Tunja, y el asesinato de una mujer trans en Cali, ocurrido en horas de la madrugada.

En Pradera (Valle del Cauca), una mujer fue asesinada a disparos dentro de un establecimiento nocturno, presuntamente por su pareja.

En Antioquia, los hechos incluyen el presunto feminicidio de una mujer de 25 años en Anorí, que generó indignación por la inacción de testigos; el asesinato de una mujer trans en Engativá (Bogotá D.C.), reportado como una golpiza brutal con sevicia y el ataque con aceite caliente y fuego contra dos mujeres trans en una estación de Policía en el corregimiento Altavista (Medellín), caso en el que la Fiscalía imputó feminicidio agravado en grado de tentativa.

Primera masacre del año

A estos hechos se suma la primera masacre del año, ocurrida en Santander de Quilichao (Cauca), donde tres mujeres fueron asesinadas en un establecimiento comercial y durante un velorio tras la irrupción de hombres armados.

Ante este panorama, la Defensora hizo un llamado para que se adopte una respuesta inmediata, y de máxima prioridad, orientada a prevenir nuevos hechos, proteger a las personas en riesgo y garantizar que ninguna vida sea tratada como prescindible.

Finalmente, la entidad reiteró que cada feminicidio y transfeminicidio es prevenible cuando el Estado actúa con oportunidad y debida diligencia, y anunció que continuará fortaleciendo el trabajo de sus Unidades de Género y equipos territoriales.