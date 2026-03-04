Adiós a los maletines en la AutoNorte: se recuperan carriles mixtos en la calle 187

El IDU anunció que se habilitaron cerca de 2 kilómetros de carriles que eran ocupados desde octubre del 2024 para las obras de ampliación de estaciones del Grupo 5, que comprende las estaciones de la Calle 187 y Terminal, en la Troncal AutoNorte.

“Más de mil pilotes fueron hincados y estamos felices de que, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, ya el tráfico mixto volvió a la normalidad en aproximadamente 2 kilómetros, un kilómetro por cada costado de la AutoNorte”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.

De acuerdo con la última medición de la Secretaría de Movilidad, la habilitación de estos dos carriles, uno en el costado oriental y el otro en el costado occidental,permitirán mayor fluidez en el tráfico en horas pico, ya que desde la Calle 183, sentido sur-norte, transitan 41.304 vehículos y, sentido norte-sur, el volumen del tráfico mixto es de 39.979.

Además de la apertura de carriles, el IDU trabaja en el avance de la ampliación de las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal, que ya alcanzan un avance de obra del 96 %.

Estado actual de la obra

La ampliación de las estaciones Terminal y Calle 187 beneficiará a más de 162 mil personas de las localidades de Usaquén y Suba que transitan por el sector, cumpliendo con el objetivo de adecuar la infraestructura al incremento de pasajeros de TransMilenio que registran alrededor de 22.100 validaciones al día en las estaciones Terminal y Calle 187.

El proyecto consta de:

Ampliación de 2 estaciones: Incluye la construcción de 2 vagones nuevos en cada estación (total 4), pasarelas de conexión (total 6) y ampliación de los vagones existentes (total 2).