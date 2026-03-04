Abren convocatoria para presentar las mejores recetas de Bogotá: hay estímulos por $152 millones
Las inscripciones están abiertas desde el 26 de febrero y hasta el 17 de abril. Los concursantes podrán participar en 8 categorías.
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, abrió una convocatoria para premiar los mejores sabores de la capital. Se entregarán estímulos por 152 millones de pesos a las mejores recetas presentadas por chefs, cocineros o dueños de restaurantes, en ocho categorías diferentes.
Las inscripciones están abiertas desde el 26 de febrero y hasta el 17 de abril. Es importante mencionar que en esta tercera versión de la convocatoria de estímulos de Sabor Bogotá se incorporaron dos nuevas categorías: Bebida con café y Entre panes.
¿Cuáles son las categorías de participación?
Las categorías de participación son las siguientes:
- Internacional
- Regional
- Ajiaco Santafereño
- Bebida con café
- Corrientazo
- Pan
- Postre
- Entre panes
“En Bogotá, el 76% de las personas se siente orgullosa de la gastronomía local, según mediciones del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural en 2025. Es por eso que siguiendo las indicaciones del alcalde Carlos Fernando Galán, desde la Secretaría de Cultura se promueven acciones para generar orgullo e identidad cultural por la ciudad”, aseguró Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento.
Descripción de las categorías
- Cocina Internacional: Celebra a quienes enriquecen la oferta local compartiendo culturas culinarias de otros países, incluyendo cocina de autor o fusión con producto local.
- Cocina Regional: Reconoce a quienes preservan y promueven los sabores de las distintas regiones de Colombia.
- Cocina Tradicional - Ajiaco Santafereño: Premia la receta auténtica (tres tipos de papa, pollo, guascas, mazorca, crema de leche y alcaparras).
- Mejor Bebida con Café: Valora la técnica, el origen y la narrativa detrás de una taza de café de alta calidad.
- Cocina Corrientazo: Exalta almuerzo del día; o cocina casera, fundamental para la identidad y seguridad alimentaria de la ciudad.Pan: Reconoce la tradición de las panaderías bogotanas y sus amasijos.
- Postre: Premia propuestas tradicionales o innovadoras que resalten los sabores locales en el momento del dulce.
- Entre Panes: Evalúa la creatividad y calidad de sándwiches, hamburguesas y otras variaciones que reflejan la identidad de los barrios.
Sebastián Herrera
Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....