Abren convocatoria para presentar las mejores recetas de Bogotá: hay estímulos por $152 millones

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, abrió una convocatoria para premiar los mejores sabores de la capital. Se entregarán estímulos por 152 millones de pesos a las mejores recetas presentadas por chefs, cocineros o dueños de restaurantes, en ocho categorías diferentes.

Las inscripciones están abiertas desde el 26 de febrero y hasta el 17 de abril. Es importante mencionar que en esta tercera versión de la convocatoria de estímulos de Sabor Bogotá se incorporaron dos nuevas categorías: Bebida con café y Entre panes.

¿Cuáles son las categorías de participación?

Las categorías de participación son las siguientes:

Internacional Regional Ajiaco Santafereño Bebida con café Corrientazo Pan Postre Entre panes

“En Bogotá, el 76% de las personas se siente orgullosa de la gastronomía local, según mediciones del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural en 2025. Es por eso que siguiendo las indicaciones del alcalde Carlos Fernando Galán, desde la Secretaría de Cultura se promueven acciones para generar orgullo e identidad cultural por la ciudad”, aseguró Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento.

Descripción de las categorías