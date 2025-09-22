“Es un delincuente”: Galán sobre el ataque a un vigilante de Transmilenio en el Portal 20 de Julio

Bogotá D.C

En redes sociales se ha viralizado un video que muestra a personas que ingresan de manera irregular al Portal de Transmilenio 20 de Julio, en el suroriente de Bogotá y que intimidan y agreden a los guardas de vigilancia con armas cortopunzantes.

Los guardas se enfrentaron contra estas personas y lograron que salieran del sistema de transporte, tras no haber pagado su pasaje de ingreso.

Debido a esta situación, Transmilenio S.A. rechazó estos hechos y anunció que en efecto, uno de los funcionarios de vigilancia resultó herido.

“Esta acción violenta deja como resultado un vigilante lesionado con arma blanca. Manifestamos toda nuestra solidaridad con él y su familia y reiteramos nuestro respaldo a la labor del personal de vigilancia, quienes diariamente trabajan para proteger la integridad de los usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas”, informó la empresa.

De acuerdo con Transmilenio, el vigilante fue trasladado junto con la Policía y gestores de convivencia a un centro médico debido a las heridas que presentaba.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también rechazó esta situación que se presentó.

“No es una persona que están tratando de colarse porque no tiene ningún recurso, son delincuentes. Una persona que saca un cuchillo porque un vigilante de Transmilenio trata de decirle que tiene que pagar el tiquete, es un delincuente”, manifestó el mandatario.

Galán pidió que se adelanten las investigaciones para judicializar a las personas que trataron de agredir al persona de vigilancia de Transmilenio.

Estos comportamientos violentos al parecer son más comunes de lo normal, pues en lo que va de este 2025 se ha presentado 195 agresiones a personal de Transmilenio, según la empresa.