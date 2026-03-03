UBPD intensifica búsqueda de desaparecidos en cementerios del Pacífico

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), seccional Pacífico, inició un plan de intervención en varios cementerios de la región, entre ellos los de Buenaventura, Dagua y Naya.

Según informó Adriel Ruiz, investigador de la entidad, actualmente se adelanta la búsqueda relacionada con 1.344 casos reportados que tendrían vínculo con el conflicto armado.

“Nosotros creemos que muchas de estas personas que estamos buscando han llegado a los cementerios por efectos de la violencia y del conflicto en general y este año tenemos previsto un plan de búsqueda en Buenaventura y en el Pacífico medio que incluye Guapi, López, de Micay, Timbiquí y Dagua”, puntualizó el investigador Ruiz.

El plan contempla la intervención en cuatro cementerios: el de Dagua; el Cementerio Central de Buenaventura, uno de los más grandes del distrito; el de Puerto Merizalde, en el Naya; y otro cercano a Buenaventura que podría ser el de Zacarías, lugares donde se presume han sido inhumados cuerpos de personas no identificadas.

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, muchos cuerpos víctimas de la violencia llegan a Medicina Legal sin identificación y posteriormente son destinados a estos cementerios. Algunos ingresan en estado de esqueletización y otros aún conservan tejidos.

La ruta de trabajo comienza con la categorización de los cuerpos, la revisión de la historia de cómo y en qué condiciones llegaron a esos lugares, y posteriormente el proceso de identificación.

“En el caso del cementerio central de Buenaventura hasta el momento tenemos un análisis de unos 86 cuerpos que son de nuestra competencia. Recordemos que como la entidad se creó a raíz del acuerdo de paz solo tenemos casos hasta diciembre del 2016 cuando se firmó el acuerdo”, dice Adriel Ruiz.

La labor de la entidad incluye la identificación de los cuerpos y su incorporación al banco de ADN del Estado, administrado por Medicina Legal. Asimismo, se realizan tomas de muestras genéticas a familiares que han denunciado la desaparición de sus seres queridos.

Por ello, quienes tengan un familiar desaparecido hasta diciembre de 2016 y no hayan presentado denuncia o no se hayan acercado a la entidad, pueden hacerlo para aportar su muestra genética y facilitar la comparación con los cuerpos recuperados.

Ruiz también resaltó que la misión de la Unidad no solo se centra en la identificación de personas fallecidas. La entidad también busca a quienes pudieron haber desaparecido en el marco del conflicto y que podrían estar con vida, promoviendo el reencuentro con sus familias.

“Nosotros le recibimos la solicitud e inmediatamente activamos todo un proceso de investigación de ese caso. Avanzamos rápidamente porque tenemos fuentes, tenemos posibilidades, esto es una búsqueda humanitaria, eso es importante también que la gente lo sepa. Nosotros no hacemos ejercicios judiciales, por eso se llama la unidad humanitaria y extrajudicial y confidencial. Eso para facilitar la búsqueda de las personas”.