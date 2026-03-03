Ambulancia atropelló a ciclista y paramédica habría sido agredida en el oriente de Cali

Los hechos se registraron en la carrera 28D con calle 85, en el barrio Mojica, oriente de Cali, donde un accidente de tránsito que involucró a una ambulancia terminó en un caso de aparente violencia contra personal de salud, según información preliminar.

De acuerdo con el reporte inicial, la ambulancia transitaba en sentido occidente–oriente cuando una bicicleta realizó un cruce desde oriente hacia sur occidente por el carril exclusivo del MIO, colisionando contra el costado lateral derecho del vehículo de emergencia.

El ciclista resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde recibe atención médica.

En medio de la situación, una paramédica habría sido agredida con arma blanca por personas que se encontraban en el lugar.

La Policía Metropolitana de Cali adelanta las investigaciones para esclarecer tanto las circunstancias del accidente como la presunta agresión contra la misión médica.