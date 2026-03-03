Piden traslado de puestos de votación en Jamundí por presencia de grupos armados ilegales

La autoridad departamental solicitó la reubicación de algunas mesas de votación en el municipio de Jamundí, específicamente en el corregimiento de Ampudia. La petición se hace de cara a la jornada del 8 de marzo, cuando se realizarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, insistió en esta solicitud durante el más reciente Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Cartago, encuentro que contó con la presencia del ministro de Defensa Pedro Sánchez; la cúpula militar; y delegados de la Registraduría, la Procuraduría y la Fiscalía.

“Desde el Gobierno departamental se ha denunciado la sistemática asonada contra nuestras tropas que impide que puedan estar en los lugares en donde estarán los puestos de votación. No puede haber garantías constitucionales para los ciudadanos que quieran ejercer su derecho al voto libremente mientras no se garantiza la presencia de la Fuerza Pública”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.

Por su parte, la gobernadora solicitó al ministro de Defensa que analice la situación de estos puestos de votación, donde hay presencia de la estructura Jaime Martínez y donde el Estado Mayor Central, muy seguramente, no permitirá la presencia de la Fuerza Pública.

En el caso de Buenaventura, no se realizará el traslado de los puestos de votación, debido a que la Armada Nacional se comprometió a garantizar la presencia institucional y velar por el normal desarrollo de la jornada electoral.

Sin embargo, frente a la solicitud de la gobernadora, José Javier Díaz, delegado de la Registraduría para el Valle del Cauca, aseguró que la entidad ha garantizado la logística necesaria para habilitar los puestos de votación tanto en la zona urbana como rural del departamento. Además, indicó que se adelanta un trabajo articulado con la Fuerza Pública para asegurar un proceso electoral seguro y transparente.