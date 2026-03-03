Trump critica a España y Reino Unido por no apoyar la guerra con Irán

El mandatario estadounidense amenazó con cortar el comercio con España e imponer un embargo por su “falta de cooperación” y criticó a Reino Unido por no ayudar en la guerra contra Irán. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra algunos de sus aliados europeos asegurando que están teniendo muy poca cooperación y apoyo para avanzar en la guerra contra Irán. El enfoque central fue España, pero también hubo críticas sobre Reino Unido.

Cortar comercio con España

Trump amenazó con “cortar todo el comercio con España” por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

“Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España”, declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que “no quiere tener nada que ver” con España y dijo que “ha sido terrible”.

Marchas de Irán. Foto: Stringer/Getty Images / Getty Images

“España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”, aseguró.

¿Un embargo sobre España?

Preguntado por el mandatario por la posibilidad de imponer un embargo a España, el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que el Tribunal Supremo de EE.UU. “ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo” por la vía ejecutiva.

Trump también criticó de nuevo que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5 %.

Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando “convencer” a España para que aumente el gasto en defensa hasta “el 3 % o el 3,5 %” de su PIB porque es el “único” socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.

“España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras”, declaró el canciller.

¿Qué decidió España sobre la guerra en Irán?

Estas declaraciones de Trump se producen después de que el Gobierno español se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EE. UU., fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

Después de los primeros ataques a Teherán en el marco de la operación Furia Épica iniciada el sábado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de EE.UU. e Israel en Irán al considerar que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar sus aviones cisterna a otras bases sabiendo que, desde las españolas no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Ataque de Israel a Irán. Foto: Getty Images. / Getty Images

Robles ha negado con rotundidad que las bases de Morón de la Frontera y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

Reino Unido, “el otro que no coopera”

La falta de apoyo del Reino Unido a la campaña militar contra Irán “es chocante”, dijo el mandatario quien luego aseguró que la actitud de Londres está “arruinando las relaciones” entre ambos socios.

“El segundo (en referencia a Reino Unido) es chocante, pero no estamos en la era de (Winston) Churchill. Diré que el Reino Unido ha sido muy, muy poco cooperativo con esa estúpida isla que tienen, que regalaron y sobre la que aceptaron un contrato de arrendamiento de 100 años. Así arruinan las relaciones. Es una pena”, dijo en referencia a la isla de Diego García, la principal del archipiélago de las Chagos, en el océano Índico.

El presidente estadounidense ha criticado varias veces los acuerdos que el Reino Unido alcanzó en 2025 para que la soberanía de las Chagos se transfiera a Mauricio, que a cambio autoriza a que Londres arriende la mayor de sus islas, Diego García, para mantener y operar la base militar conjunta con EE.UU. durante un periodo inicial de 99 años.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha permitido un uso limitado de esta base, que Trump considera estratégicamente muy importante para los ataques estadounidenses sobre Irán.