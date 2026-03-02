Trump anunció los objetivos de la guerra contra Irán y reveló cuánto podría durar el operación

El mandatario estadounidense aseguró que tiene cuatro objetivos clave para lograr en Irán que se lograrían en algo más de cinco semanas. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Luego del fin de semana de bombardeos y ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, el presidente Donald Trump entregó detalles sobre la operación que se desarrolla en este país, los objetivos que considera clave, la duración del operativo y aseguró que no se descarta enviar tropas a Irán.

Los objetivos en Irán

El presidente Donald Trump reveló la lista precisa de cuatro objetivos que tiene su administración para la guerra en Irán:

“Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán”.

de Irán”. “Segundo, estamos aniquilando su Armada” .

. “Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear ” .

. “Por último, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”.

Este último objetivo se centra en las acusaciones y señalamientos sobre Irán como principal promotor de grupos terroristas como el Hezbolá libanés o el Hamás palestino.

¿Estados Unidos enviará tropas a suelo iraní?

Trump dijo que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán si fuera necesario y amenazó con una nueva “gran ola” de ataques.

Aunque por el momento la ofensiva se ha centrado en ataques con misiles y bombas, Trump se negó a descartar el envío de tropas terrestres, una opción considerada en general mucho más arriesgada en términos de posibles bajas.

“No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: ‘No habrá tropas en el terreno’. Yo no digo eso”, declaró Trump al New York Post, en una de las varias breves entrevistas que ha concedido desde que lanzó la operación contra Irán el sábado.

Escalada en camino

Trump anticipó una escalada durante una entrevista con CNN. “Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado”, dijo al canal estadounidense, sin dar más detalles.

Estados Unidos e Israel han atacado hasta ahora cientos de objetivos en todo Irán, incluidos los misiles, la Armada y los centros de mando de la república islámica.

¿Cuánto durará la operación?

El presidente de Estados Unidos aseguró que la operación contra Irán durará el tiempo que sea necesario y planteó la posibilidad de que se alargue más de cinco semanas.

“Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario (...) proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, dijo durante un evento en la Casa Blanca.

El alcance y duración de la llamada operación ‘Furia Épica’ lanzada el sábado contra Irán es incierta después de que Israel y Estados Unidos lograran asesinar al líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

¿Cálculo electoral?

A pocos meses de que se celebren las elecciones de medio mandato, el próximo 3 de noviembre, y del impacto negativo que pueda tener para las opciones de los republicanos, según los últimos sondeos, Trump ha señalado que no le “importan las encuestas” y que está haciendo “lo correcto” en Irán.