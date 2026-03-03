En medio de demanda de pérdida de investidura, Concejo designa delegado al AMVA

Medellín, Antioquia

Mientras el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una demanda de pérdida de investidura contra dos concejales de Medellín, el Concejo designó al tercer representante ante la Junta Directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

La magistrada Sandra Liliana Pérez Henao, de la Sala Quinta de Decisión, admitió la demanda presentada por Sergio Alejandro Mesa Cárdenas contra los concejales Damián Pérez Arroyave y Andrés Felipe Rodríguez Puerta, ambos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el período 2024-2027.

El auto interlocutorio 040, fechado el 27 de febrero de 2026, ordena notificar a los demandados y correr traslado por cinco días para que ejerzan su defensa, en el marco del medio de control de pérdida de investidura consagrado en el artículo 143 del CPACA.

Los argumentos del demandante

En la acción judicial, el demandante sostiene que los concejales habrían incurrido en causales de pérdida de investidura relacionadas con presuntas incompatibilidades y posibles conflictos derivados de decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.

Según lo expuesto en la demanda, las actuaciones cuestionadas estarían vinculadas con votaciones y determinaciones que, a juicio del accionante, comprometerían la imparcialidad exigida a los cabildantes y vulnerarían el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley. Será el Tribunal el que, tras el traslado a los demandados y al Ministerio Público, determine si dichas conductas configuran o no la causal alegada.

Designado nuevo representante ante el AMVA

En paralelo a ese proceso judicial, el Concejo eligió al concejal del movimiento Creemos, Juan Carlos de la Cuesta, como tercer representante del Distrito ante la Junta Directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La designación se dio en medio del debate político por la demanda contra los dos cabildantes, aunque jurídicamente se trata de asuntos distintos.

Concepto jurídico descarta conflicto de interés

Un concepto del área jurídica del Concejo de Medellín concluyó que no existe conflicto de interés entre las decisiones que adopte el cabildo y las que se tomen en la Junta del AMVA.

Según el análisis, el Área Metropolitana es una entidad administrativa de carácter supramunicipal, es decir, con autonomía frente al Distrito, lo que implica que sus decisiones no se subordinan a las del Concejo.

El concepto también señala que, si bien la ley no establece expresamente que el representante del municipio núcleo deba ser un concejal, existen varias interpretaciones normativas y antecedentes que apuntan a que esa representación recae tradicionalmente en un cabildante del municipio principal.