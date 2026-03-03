Hable con elPrograma

03 mar 2026 Actualizado 02:46

No sé cuál es la demora del Ejército para llegar a la zona de desplazados en Segovia: gobernación

Según el secretario de Seguridad de Antioquia, la fuerza pública solo podrá llegar el miércoles 4 de marzo y solo a la vereda donde estan los desplazados.

Tropas del Ejército enviadas al Nordeste de Antioiqia por la División 1

Segovia- Antioquia

La gobernación de Antioquia, a través del secretario de seguridad, el general retirado Luis Eduardo Martínez, aseguró que, pese a los múltiples llamados de la administración y la misma población, el ejército no llega a la zona rural de Segovia, donde se han registrado fuertes combates entre grupos ilegales y donde estos masacraron a una familia en la vereda Jagua luego de que fuera atacada su casa con un dron cargado con explosivos.

El funcionario cuestionó que las tropas hayan manifestado que solo hasta el próximo miércoles 4 de marzo se tenga programada la llegada, no a la vereda antes mencionada, sino a la vecina donde se están autoalbergando los 270 desplazados.

No ha llegado y venimos requiriéndolo. Uno entiende que ellos necesitan, pues, para los desplazamientos, medidas de seguridad porque lo hacen a pie, pero sí mucha demora para llegar a proteger la población civil”, aseguró el funcionario Martínez.

Recordemos que el pasado domingo se llevó el sepelio de la madre y sus dos hijos, quienes fallecieron por los explosivos lanzados en el dron.

