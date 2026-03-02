19 municipios del Valle del Cauca en alerta por riesgos de violencia y fraude electoral

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colomba.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en el Valle del Cauca 19 municipios presentan alertas por factores de violencia de cara a las elecciones del 8 de marzo, en las que se elegirá el Congreso de la República.

De los 42 municipios del departamento, 10 están en riesgo extremo, tres en riesgo alto y seis en riesgo medio. Buenaventura, El Dovio y Dagua figuran entre los territorios que presentan riesgo tanto por posible fraude electoral como por violencia, según explicó Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE en el Valle del Cauca.

La MOE presentó el libro Mapas y Factores de Riesgo Electoral. Elecciones nacionales 2026, un informe elaborado por 37 analistas e investigadores de 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas. El documento concluye que en el país hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral por factores de fraude y violencia, 81 en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio.

Para el caso específico del Valle del Cauca, Buenaventura, Dagua y El Dovio se encuentran en riesgo extremo.

En cuanto al fraude electoral, la organización analizó las elecciones del 2014, 2018 y 2022, revisando estadísticas como niveles de participación, tarjetones no marcados, votos nulos y dominio electoral. Para la Cámara de Representantes, el grupo investigador encontró que Buenaventura y El Dovio tienen riesgo alto, mientras que Caicedonia, Dagua y Ulloa registran riesgo medio.

En la elección al Senado, cuatro municipios presentan riesgo medio por factores de fraude que son Buenaventura, Caicedonia, El Dovio y Ulloa.

“En lo que tiene que ver con los factores de violencia, Buenaventura y Palmira son parte de la lista de diez municipios en riesgo extremo. Calima, Guacarí y Riofrío están en riesgo alto, mientras que seis municipios más están en riesgo medio: Bolívar, Cartago, El Águila, El Cerrito, El Dovio y San Pedro”, dijo Alejandro Sánchez, coordinador regional de la MOE en el Valle del Cauca.

Cuando la MOE se refiere a factores de violencia, estos corresponden a amenazas al proceso electoral derivadas de la injerencia de grupos armados, la intensidad del conflicto en algunos territorios, la violencia contra líderes sociales y la afectación a la movilidad de las personas para ejercer su derecho al voto.

En Buenaventura, especialmente en la zona rural, se concentra uno de los mayores riesgos de violencia. Allí también están en juego los votos de la CITREP (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), lo que incrementa la atención sobre este distrito.

“Es una zona que interesa mucho y dónde hace presencia el Estado Mayor Central desde la parte alta de Buenaventura y algunas zonas de la parte baja del Naya. Y en el norte hay un conflicto que gana intensidad cada cierto tiempo entre el ELN y el Clan del Golfo. Estamos muy atentos a lo que ocurre allá”, recalco Sánchez.

Igualmente, la MOE ha señalado en las comisiones del Consejo Electoral que algunos puestos de votación en Pradera, en la zona alta de Florida y en la parte alta de Jamundí, también requieren atención ante la aparición de actores armados.

En el caso de la parte alta de Jamundí, la situación no es nueva. Desde hace tiempo se conoce la dificultad no solo para el normal desarrollo electoral, sino para que los candidatos puedan hacer campaña en estos sectores. La situación genera preocupación sobre la instalación de algunas mesas de votación y la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con tranquilidad.

Para fortalecer la denuncia ciudadana, la MOE dispuso la aplicación “pilasconelvoto.com”, a través de la cual las personas pueden reportar irregularidades como compra de votos el día de las elecciones.

También existe el mecanismo oficial de reporte de las autoridades llamado “Uriel”, una plataforma digital que permite a cualquier persona denunciar de manera anónima, desde su celular o computador.

“yo creo que habría que estar muy atentos a temas como como la coacción en las entidades públicas. Es decir, cuando los funcionarios públicos les están obligando a llevar listados, a a verificar que la gente esté votando o esté tenga una intención de votar por el que el que ya se indicó”, advierte Alejandro Sánchez.

El coordinador regional indicó que durante la jornada electoral se reciben reportes orales; sin embargo, insistió en que estas denuncias deben formalizarse a través de los canales oficiales, incluso de manera anónima, para que puedan ser tramitadas adecuadamente.