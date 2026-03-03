🔴EN VIVO Barcelona vs. Atlético de Madrid: van por la hazaña en el Camp Nou
El equipo de Hansi Flick busca remontar el 4-0 de la ida en la semifinal de la Copa del Rey
El ambiente en las afueras del Camp Nou refleja ilusión y nerviosismo. El FC Barcelona necesita una noche perfecta para revertir el 4-0 sufrido ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey, un reto que roza lo histórico.
Los azulgranas se aferran a su fortaleza en casa: diez victorias consecutivas desde su regreso al estadio, incluyendo triunfos ante rivales de peso. El regreso de Pedri y el gran momento de Lamine Yamal —autor de su primer triplete como profesional— alimentan la esperanza. Sin embargo, las bajas de Frenkie de Jong por sanción y de Robert Lewandowski y Eric García por lesión obligan a reajustes tácticos.
Del otro lado, el equipo de Diego Simeone llega con ventaja y cautela. El Atlético, sólido en eliminatorias, confía en figuras como Antoine Griezmann y Julián Álvarez para sellar el pase a la final. Con la presión al máximo y el estadio como aliado, el Barça intentará escribir otra noche épica en su historia reciente.
