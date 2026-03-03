Hable con elPrograma

🔴EN VIVO Barcelona vs. Atlético de Madrid: van por la hazaña en el Camp Nou

El equipo de Hansi Flick busca remontar el 4-0 de la ida en la semifinal de la Copa del Rey

El ambiente en las afueras del Camp Nou refleja ilusión y nerviosismo. El FC Barcelona necesita una noche perfecta para revertir el 4-0 sufrido ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey, un reto que roza lo histórico.

Los azulgranas se aferran a su fortaleza en casa: diez victorias consecutivas desde su regreso al estadio, incluyendo triunfos ante rivales de peso. El regreso de Pedri y el gran momento de Lamine Yamal —autor de su primer triplete como profesional— alimentan la esperanza. Sin embargo, las bajas de Frenkie de Jong por sanción y de Robert Lewandowski y Eric García por lesión obligan a reajustes tácticos.

Del otro lado, el equipo de Diego Simeone llega con ventaja y cautela. El Atlético, sólido en eliminatorias, confía en figuras como Antoine Griezmann y Julián Álvarez para sellar el pase a la final. Con la presión al máximo y el estadio como aliado, el Barça intentará escribir otra noche épica en su historia reciente.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido:

50'

Concentración

El Barcelona no se da el lujo de fallar en defensa.

Inicia el segundo tiempo

Ya rueda el balón.

Finaliza el primer tiempo

Barcelona 2-0 Atlético de Madrid.

45+3'

GOOOOOOOOL del BARCELONA

Rapinha desde el punto penal.

45'

Tiempo adicional

Se sumarán tres minutos.

42'

Al palo Atleti

Antoine Griezmann le da al palo.

39'

Falta en la mitad de la cancha

Barcelona pide amarilla,

36'

Atlético aprovecha la defensa alta

Barcelona adelanta líneas defensiva hasta la mitad de la cancha.

33'

Golpe anímico

El Atletico se ve presionado.

29'

GOOOOOOOOOL del Barcelona

Marc Bernal aprovecha el desporde de Raphinha.

26'

Prinmero para el Atleti

Oportunidad de peligro que ataja Joan García.

23'

Centros al área

El Barcelona no tira desde afuera.

20'

Líneas organizadas

Se defiende bien el Atlético.

17'

No junta pases el visitante

Barcelona no se cansa de presionar.

14'

Sale lesionado

Jules Kounde sale lesionado.

11'

Busca las contras

El Atlético de Madrid busca aprovechar la línes adelantada del Barcelona.

8'

Presión alta

El Barcelona no deja salir al visitante.

5'

Ya van tres tiros

El Barcelona ataca de forma frenetica.

Inicia el partido

Ya rueda el balón.

