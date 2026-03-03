En Quindío implementan la patrulla social para garantizar el retorno seguro de habitantes de calle

Armenia

Sin duda una de las mayores problemáticas que impactan la seguridad ciudadana es la proliferación de los habitantes en condición de calle.

A propósito, el secretario del Interior del departamento, Diego Alexander Santamaria dio a conocer que lanzaron el programa denominado ‘patrulla social’ que busca reducir la problemática de habitantes en condición de calle en todo el departamento, a través de una intervención profesional, humana y articulada.

“La patrulla social, es un importante programa que el señor gobernador ha lanzado y tiene una finalidad bien bonita. Hemos evidenciado en este departamento que en los últimos 2 años hemos tenido un aumento desmedido de habitantes en condición de calle en este departamento. Lo que quiere este programa o esta patrulla social conformada por psicólogos, trabajadores sociales y en compañía de la Policía Nacional es ir a buscar estos habitantes de calle, buscar historias y personas o habitantes que no son de este departamento y llevarlos nuevamente a su departamento", mencionó.

Evidenció que en los últimos dos años se ha generado un aumento significativo de habitantes en condición de calle por lo que es clave esta estrategia porque también apunta al retorno seguro a los lugares de origen para quienes provienen de otras regiones del país.

Fue claro que la intervención será diaria por lo que esperan en medio de un año cerca de 600 habitantes de calle ya estén en su lugar de origen.

“Le estamos haciendo un acompañamiento psicológico, médico y los estamos llevando hasta la terminal del transporte y nuevamente el departamento de origen, la Policía Nacional los está recogiendo y llevando a su hogar. Esperamos que con estas medidas que van a ser diarias en medio de 1 año, por lo menos 500 o 600 habitantes de calle estén nuevamente en sus departamentos", destacó.

Respecto a la voluntad para que se pueda generar el éxito en el proceso, el funcionario destacó que a esta población les hace falta una oportunidad porque no tienen la manera de regresar a sus departamentos de origen por eso la importancia de la patrulla social.

Resaltó que todo apunta a que sean menos habitantes en condición de calle, más personas rescatadas y más entornos seguros para los ciudadanos.