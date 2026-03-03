En Andes, atacaron a tiros a una profesora dentro de un bus escalera y posteriormente murió

Andes- Antioquia

En la tarde de este martes se reportó un ataque armado en el municipio de Andes, suroeste de Antioquia. La víctima es una mujer, quien, al parecer, era docente de la población.

La información que llega desde la zona indica que la mujer identificada como Adriana María Naranjo Vegara estaba en un vehículo de transporte rural tipo chiva o escalera en el corregimiento de Santa Rita, cuando fue atacada a tiros; aunque de inmediato fue trasladada a un centro asistencial en un vehículo particular, debido a la gravedad de las lesiones, falleció. La información suministrada desde ese territorio indica que la víctima era profesora.

De manera extraoficial se ha confirmado la situación, pero aún ninguna autoridad entrega detalles sobre este crimen que genera preocupación en una población que ha visto cómo los homicidios se han ido incrementando por el conflicto entre grupos armados ilegales. Por ahora sobre este reciente crimen no se conoce ninguna hipótesis. Aunque se indica que era la mamá de la secretaría de la alcaldía.

La alcaldía de Andes lamentó este homicidio y en su cuenta de Facebook escribió: “La Alcaldía de Andes expresa su más profundo sentimiento de solidaridad con nuestra compañera Lorena Naranjo Vergara, con nuestro gran amigo Oscar Ramiro Serna Cardona y con su familia ante la partida de Adriana María Naranjo Vergara. Todo nuestro equipo administrativo los acompaña con afecto, pidiendo a Dios mucha fortaleza en este difícil momento”.