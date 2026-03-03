Jhon freddy Quintana fue asesinado en un negocio en el sector de Mirolindo en Ibagué

Ibagué

Sigue siendo un misterio el asesinato de un hombre de 30 años al interior de un establecimiento de comercio en la zona de Mirolindo, hecho que ocurrió el pasado fin de semana.

Según informó la Policía Metropolitana de Ibagué, esta persona presentaba varias anotaciones judiciales y esta sería la primera hipótesis de la investigación adelantada por parte de las autoridades.

Precisamente la Policía Metropolitana de Ibagué informó que, dentro de un establecimiento comercial, ubicado en la avenida Mirolindo, se presentó un hecho sicarial, que dejo sin vida a una hombre identificado como Jhon Freddy Quintana Montaña, de 30 años, natural de Ibagué.

De acuerdo con la información recolectada en el lugar de los hechos, se pudo establecer que la víctima, se encontraba departiendo con varias personas, cuando fue atacado con arma de fuego por un sujeto, que luego de cometido el hecho huyo del lugar a bordo de una motocicleta.

Las autoridades indicaron que las primeras investigaciones permitieron establecer que, Quintana registraba varias anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

La inspección técnica del lugar de los hechos estuvo a cargo de la seccional de investigación criminal SIJIN, quienes, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, iniciaron la investigación, con el objetivo de determinar los móviles e identificar a los responsables de este hecho.

Dato: el pasado fin de semana también se registró otro hecho de asesinato en Ibagué, en este caso en el corregimiento de San Juan de la China donde fue ultimado un joven de 19 años identificado como Leiner Daniel Rivera Ríos oriundo de Algeciras, Huila. Al parecer se dedicaba a la recolección de café.