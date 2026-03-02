Fin de semana sangriento en Sucre: siete muertes violentas, entre ellas un feminicidio

Sincelejo

El departamento de Sucre vivió uno de los fines de semana más violentos del año, con siete muertes violentas registradas en distintos municipios.

Entre las víctimas se cuentan cinco hombres asesinados, un feminicidio y la muerte de una mujer aún sin identificar, cuyo caso apunta a ser otro homicidio.

Con estos hechos, la cifra total de homicidios en Sucre asciende a 40 en lo que va del 2026, lo que mantiene en alerta a las autoridades y en zozobra a las comunidades sucreñas.

En Sincelejo fue asesinado Gustavo Enrique Álvarez Valdés, de 42 años, en un ataque sicarial ocurrido en el barrio Pablo VI.

Cuatro hombres en dos motocicletas llegaron hasta la vivienda de la víctima, en la calle 16 con carrera 4B, y uno de ellos le disparó directamente en la cabeza.El CTI realizó la inspección técnica del cadáver y avanza en la búsqueda de los responsables.

Mujer hallada herida en vía pública y fallecida camino a la clínica

En el barrio Bogotá, una mujer aún sin identificar fue encontrada gravemente herida en plena vía pública.Presentaba dos lesiones contundentes en el cráneo y heridas abiertas en el codo izquierdo y ambas rodillas.Fue trasladada por la Policía ante la falta de ambulancias, pero llegó sin signos vitales.Las autoridades investigan el hecho como un posible homicidio.

En otro caso, un joven identificado como Rafael David Muñoz Tovar ingresó a una clínica con una herida abierta en el tórax izquierdo, aparentemente con compromiso pulmonar, producto de un ataque con arma cortopunzante cometido por un familiar.Sobrevive, pero continúa en valoración.

Crímen en Sampués

En Sampués fue asesinado Luis David Villalba Torres, de 25 años, en la urbanización Victoria II.La víctima recibió siete impactos de bala en plena vía pública.Con este caso, Sampués llega a cuatro homicidios en 2026, en medio de una serie de hechos violentos que incluyen otros asesinatos registrados desde enero.

Tolú: ataque dentro de una vivienda

En el municipio de Tolú, fue asesinado Jean Michael Julio Buelvas, de 27 años, quien fue baleado dentro de su vivienda en el barrio San Isidro.Dos hombres en motocicleta ingresaron al inmueble y le dispararon repetidamente.Aunque fue trasladado a Sincelejo, murió horas después a causa de las múltiples heridas.Este es el tercer homicidio del año en Tolú.

Asesinato en El Roble

En el municipio de El Roble, dentro del billar California, fue asesinado Orley del Cristo Salgado Benítez, conocido como “El Villero”.Dos hombres armados ingresaron al establecimiento y le dispararon varias veces en la cabeza.En el ataque también resultó herido Luis Alberto Vergara Vargas, quien fue remitido a una clínica en Sincelejo.Este crimen elevó a 39 los homicidios en el departamento antes de cerrar el fin de semana.

Feminicidio en Colosó

En Colosó se registró un feminicidio que generó consternación en los Montes de María.La víctima fue la docente Eugenia Isabel Pérez Hernández, de 41 años, maestra de preescolar en la vereda La Esmeralda.Fue atacada con arma cortopunzante durante una discusión con su compañero sentimental, Luis Fernando Barrios, de 49 años.El presunto agresor huyó e ingirió una sustancia tóxica antes de ser trasladado a Sincelejo.

La Alcaldía de Colosó condenó públicamente el hecho y pidió a la comunidad denunciar casos de violencia de género.

San Onofre: un muerto y un herido

En San Onofre, en el barrio El Cope, fue asesinado Mauricio Jesús Lares Peña, conocido como “El Mau”.Minutos después llegó al hospital Eider Arroyo Julio, herido por un impacto con entrada por el glúteo derecho y salida en la zona pélvica, quien fue remitido a Sincelejo.

Ovejas: crimen número 40 del año

En Ovejas, sobre la Troncal del Caribe, fue asesinado Jorge Luis Muñoz Alvis, de 39 años, conocido como “El Boquere”.Recibió dos disparos en la cabeza propinados por sicarios que huyeron hacia El Carmen de Bolívar.Con este caso, Sucre alcanzó 40 homicidios en 2026, confirmando la gravedad de la racha violenta.

ALa Policía, el CTI de la Fiscalía y las administraciones municipales avanzan en las investigaciones, realizando labores de vecindario, inspecciones técnicas y búsqueda de posibles móviles.La preocupación ciudadana crece ante la simultaneidad de casos y la evidencia de estructuras criminales activas, ajustes de cuentas y violencia intrafamiliar extrema.

El fin de semana dejó en evidencia la fragilidad del orden público en Sucre, donde distintos municipios —desde las zonas rurales de Montes de María hasta la capital— registraron crímenes con patrones vinculados al sicariato, conflictos familiares y violencia de género.

La cifra de 40 muertes violentas en apenas dos meses refleja una tendencia preocupante que exige respuestas integrales y urgentes por parte de las autoridades.