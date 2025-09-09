Egan Bernal gana la etapa 16 de la Vuelta a España 2025: así quedó en la clasificación general

Egan Bernal brilla en la etapa 16 de Vuelta a España 2025 y así queda en la clasificación general. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

¡Impresionante actuación de Egan Bernal! El pedalista colombiano brilló en la etapa 16 de la Vuelta a España y terminó en la primera posición con un tiempo de 03h 35′ 10″, quedando por delante del español Mikel Landa y el francés Brieuc Rolland. Historia pura.

Huge congratulations to @Eganbernal who claims victory on stage 16 at #LaVuelta25



A brilliant ride today in the breakaway 👊👊👊 pic.twitter.com/zXIvnJSZQ8 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Así fue la victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España

Desde los primeros kilómetros, el corredor del INEOS hizo parte del grupo perseguidor de la fuga y conforme fue avanzando escaló posiciones hasta meterse en cabeza de carrera. Así pues, durante los dos últimos puertos de montaña, ambos de segunda categoría, lideró junto a Landa y el francés Clément Braz.

Ahora bien, durante el ascenso al Mos. Castro de Herville, Braz terminó quedándose sin piernas y dejó a sus otros dos contrincantes ad-portas de la victoria. Allí, Egan dio muestra de su brillantez a la hora de escalar y se vio beneficiado por la decisión de recortar 8 kilómetros la etapa por cuenta de varias protestas en el final.

Egan Bernal, con toda Colombia apoyándolo desde la lejanía, terminó imponiéndose a pura potencia. El nacido en Zipaquirá ganó luego de 212 días y 49 carreras de espera. Asimismo, se trata del triunfo número 24 para Colombia en una Vuelta a España.

¡Bienvenido de nuevo a la élite, Egan Bernal!

Clasificación de la etapa 16 de la Vuelta a España

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Egan Bernal INEOS 03:35:10 2. Mikel Landa Soudal Quick-Step m.t. 3. Brieuc Rolland Gropuama +7″ 18. Harold Tejada Astana +5′52″ 31. Santiago Buitrago Bahrain Victorious +6′46″

m.t. = mismo tiempo

Así quedó Egan Bernal en la clasificación de la general de la Vuelta a España

A raíz de su victoria en la etapa 16, Egan Bernal subió un par de posiciones en la clasificación general de la Vuelta a España. Retomó su título como mejor colombiano de la carrera, mismo que se lo había quitado por un pequeño lapso de tiempo Harold Tejada, y ahora se encuentra en la posición número 12, una por encima de Harold (13°).

En cuanto a los primeros puestos, no hubo mayores cambios. Jonas Vingegaard se mantiene en lo más alto de la clasificación con un tiempo acumulado de 61h 16′ 35″, seguido por el portugués Joao Almeida y el británico Tom Pidcock.

Clasificación general de la Vuelta a España