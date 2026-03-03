Duro golpe para Santa Fe: jugador fundamental será operado de la rodilla

Preocupación en el entorno de Independiente Santa Fe tras confirmarse la lesión de Ewil Murillo . El club informó que el jugador sufrió una afectación en el menisco externo de la rodilla derecha y deberá someterse a cirugía en los próximos días.

Aunque la institución no precisó el alcance exacto del daño, los tiempos de recuperación varían según el procedimiento. Si se trata de una meniscectomía parcial, el volante podría regresar en unas ocho semanas. Sin embargo, si requiere una sutura meniscal con reparación completa, la incapacidad podría extenderse entre tres y seis meses.

El calendario ajustado por el desarrollo de la Copa del Mundo complica aún más el panorama. Murillo se perdería buena parte de la fase regular de la Liga e incluso los cuadrangulares, en caso de que el equipo clasifique. También quedaría al margen de la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo al que el Cardenal ingresará como Colombia 1 tras su título del semestre anterior.

En lo deportivo, el técnico Pablo Repetto deberá reconfigurar su esquema . Las principales alternativas para suplir la baja serían Jhojan Torres o Kilian Toscano, aunque no se descarta un ajuste táctico que permita el ingreso de otros refuerzos recientes.

Santa Fe tendrá más de diez días para trabajar variantes antes de su próximo compromiso frente a Alianza FC en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. El equipo capitalino, actualmente fuera del grupo de los ocho, está obligado a reaccionar en la tabla mientras espera la recuperación de una de sus piezas clave.