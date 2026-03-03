Colombia definió su sede para los próximos dos partidos de la Liga de Naciones Femenina. (Photo by Santiago Quichimbo/Agencia Press South/Getty Images) / Agencia Press South

La Selección Colombia Femenina se alista para una nueva presentación en la Liga de Naciones Femenina. A mediados de abril, el cuadro nacional afrontará la quinta, sexta y séptima fecha del certamen sudamericano, mismo que da cupo al Mundial.

Es preciso recordar que la Tricolor se encuentra en la cuarta casilla del campeonato con siete puntos, mismos que los de Argentina y Chile, y uno menos respecto a la líder Venezuela. Es preciso recordar que las dos primeras selecciones clasificadas accederán directamente a la Copa del Mundo, mientras que las dos siguientes irán a la repesca internacional.

Colombia definió sede para los partidos de la Liga de Naciones Femenina

Una vez fue oficializado el calendario de la Liga de Naciones, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que los partidos ante Venezuela y Chile se llevarán a cabo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

El único partido que la Selección Colombia ofició como local en lo corrido de este torneo se dio en el Atanasio Girardot de Medellín y fue goleada 4-1 sobre Perú en octubre del año pasado.

Programación de partidos de Colombia en la Liga de Naciones Femenina

Colombia vs. Venezuela

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Pascual Guerrero, Cali

10 de abril de 2026 - Fecha 5

Colombia vs. Chile

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Pascual Guerrero, Cali

14 de abril de 2026 - Fecha 6

Argentina vs. Colombia

Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia)

Ciudad: Lanús, Argentina

18 de abril de 2026 - Fecha 7

