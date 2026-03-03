Colombia definió su sede para los próximos dos partidos de la Liga de Naciones Femenina
La Selección recibirá a Venezuela y Chile en el próximo mes de abril.
La Selección Colombia Femenina se alista para una nueva presentación en la Liga de Naciones Femenina. A mediados de abril, el cuadro nacional afrontará la quinta, sexta y séptima fecha del certamen sudamericano, mismo que da cupo al Mundial.
Es preciso recordar que la Tricolor se encuentra en la cuarta casilla del campeonato con siete puntos, mismos que los de Argentina y Chile, y uno menos respecto a la líder Venezuela. Es preciso recordar que las dos primeras selecciones clasificadas accederán directamente a la Copa del Mundo, mientras que las dos siguientes irán a la repesca internacional.
Colombia definió sede para los partidos de la Liga de Naciones Femenina
Una vez fue oficializado el calendario de la Liga de Naciones, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que los partidos ante Venezuela y Chile se llevarán a cabo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.
El único partido que la Selección Colombia ofició como local en lo corrido de este torneo se dio en el Atanasio Girardot de Medellín y fue goleada 4-1 sobre Perú en octubre del año pasado.
Programación de partidos de Colombia en la Liga de Naciones Femenina
- Colombia vs. Venezuela
Hora: 8:00 p.m. (hora local)
Estadio: Pascual Guerrero, Cali
10 de abril de 2026 - Fecha 5
- Colombia vs. Chile
Hora: 8:00 p.m. (hora local)
Estadio: Pascual Guerrero, Cali
14 de abril de 2026 - Fecha 6
- Argentina vs. Colombia
Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia)
Ciudad: Lanús, Argentina
18 de abril de 2026 - Fecha 7
