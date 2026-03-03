Cambio Radical rechazó invitación del Gobierno a reunión del comité electoral: “No hay garantías”

El partido Cambio Radical, a través de una carta firmada por su director nacional Germán Córdoba, le comunicó al ministro del Interior, Armando Benedetti, su negativa a participar en la reunión del Comité de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (CORMPE), prevista para el 4 de marzo. Según la colectividad, la decisión se basa en la falta de garantías para los candidatos de la oposición, así como la creciente inseguridad y amenazas que enfrentan.

“Hoy no existen garantías reales para el ejercicio de la oposición, ni condiciones mínimas de equilibrio y confianza en un espacio que, por definición, debería ser estrictamente institucional, neutral y protector de la competencia democrática”, argumenta la carta.

El partido también denunció la falta de respuesta del Gobierno a las amenazas sistemáticas contra sus candidatos, como Lina Garrido y Carolina Arbeláez. “El trato que han recibido nuestras mujeres congresistas y candidatas no es un hecho aislado, es el síntoma de un ambiente degradado que el Gobierno no ha querido contener con la contundencia que exige la democracia”, indicó.

Además, Cambio Radical criticó las dudas sembradas por el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del proceso electoral que, según el partido, ha debilitado la legitimidad de los comicios. “La democracia no se defiende con invitaciones formales, sino con neutralidad institucional, seguridad para todos los actores, sanción al abuso de poder y respeto por reglas iguales para todos”, dijo.

Finalmente, el partido reafirmó su compromiso con la democracia y la participación en condiciones de igualdad, y aseguró que seguirán exigiendo medidas concretas, no discursos vacíos. “No más ‘bla bla bla,’” concluyó Córdoba.

Lea también: Última reunión de seguimiento electoral: 108 municipios en alerta y con riesgos electorales