Cambio Radical ejercerá derecho a réplica tras alocución presidencial sobre salario mínimo

El partido Cambio Radical anunció que hará uso de su derecho a réplica en televisión abierta tras la reciente alocución del presidente Gustavo Petro, del pasado domingo sobre salario mínimo.

¿Los partidos de oposición pueden hacer réplica?

Es de recordar que la solicitud la hacen en el marco del artículo 15 del Estatuto de Oposición, que señala que los partidos en oposición pueden hacer réplica en las mismas condiciones que fue la alocución presidencial.

La alocución del presidente Petro se realizó el pasado domingo 15 de febrero de 2026.

Desde Cambio Radical están a la espera de la confirmación del espacio para hacer la réplica, tras una carta enviada al sistema de medios públicos - RTVC.

En cuanto a los voceros, intervendrán en este espacio el senador Carlos Fernando Motoa y el representante Julio César Triana.

Eso dijo el presidente Petro en su alocución

