Última reunión de seguimiento electoral: 108 municipios en alerta y con riesgos electorales

Concluyó la última reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral antes de las elecciones del 8 de marzo, en el que se evaluaron las medidas de seguridad para los más de 590 candidatos hacia la Casa de Nariño.

En el encuentro participaron el ministro del Interior, Armando Benedetti, representantes de la Unidad Nacional de Protección y delegados del Ejército y la Policía Nacional.

En la reunión pusieron sobre la mesa las alertas que existen en 108 municipios, donde hay incremento de cultivos de coca. Entre ellos Catatumbo, López de Micay, Cauca, entre otros.

Estas alertas son basadas en la Defensoría del pueblo, cruzadas con información de la Policía Nacional.

¿Cuáles son las conclusiones del encuentro?

En la última reunión del Cormpre, el ministro Benedetti confirmó que van a instalar un Puesto de Mando Unificado a partir del próximo viernes 6 de marzo, para ofrecer mayores garantías de seguridad de cara a las elecciones del domingo.

También, aseguró que van a continuar garantizando medidas de protección para 64 precandidatos presidenciales 425 aspirantes al congreso y 91 candidatos de la circunscripciónes de paz.