Aria Vega cantará en el Festival de la Leyenda Vallenata 2026

“La Costeñita” Aria Vega fue confirmada como una de las artistas a presentarse durante el Festival Vallenato. Se presentará el 30 de abril en el Parque de la Leyenda Vallenata “Consuelo Araujonoguera”.

La artista barranquillera estará en la misma tarima en donde cantará Silvestre Dangond, Danny Ocean, Iván Villazón, y Peter Manjarrés.

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata confirmó la presentación de Aria Vega a través de un post en su cuenta en Instagram. Y la artista lo compartió en su cuenta personal.

A través de redes sociales el anuncio de su participación en el Festival Vallenato ha sido bien recibido por parte de los habitantes de Valledupar y de aquellos que esperan asistir.