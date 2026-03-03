Hable con elPrograma

Justicia

Sigue firme inhabilidad de Marelen Castillo en el CNE: Tribunal negó tutela

De esta manera, quedó por fuera de la lista al Senado por el Centro Democrático.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela que interpuso Marelen Castillo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hubiera revocado su inscripción al Senado en la lista del Centro Democrático por doble militancia.

De esta manera, quedó excluida de la contienda electoral del próximo domingo, en medio de las votaciones legislativas.

“De entrada y sin necesidad de mayores disquisiciones, se advierte la improcedencia del auxilio deprecado ante la insatisfacción del presupuesto de subsidiariedad que gobierna este especial”, se lee en la decisión del tribunal.

En la decisión del CNE se advertía que Castillo había incurrido en doble militancia al continuar relacionada con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fue creada por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

“Se niega el amparo promovido por Marelen Castillo contra el Consejo Nacional Electoral”, señalaron los magistrados Jorge Eduardo Ferreira, Ruth Helena Galvis y María Patricia Cruz en la decisión de 8 páginas.

Para no inhabilitarse, Castillo debió haber renunciado un año antes a su inscripción para el Senado. No obstante, ella ha asegurado que nunca hizo parte formalmente del partido.

Por su parte, Castillo ha asegurado que no existe doble militancia, pues su llegada a la Cámara de Representantes se dio en virtud de “un derecho constitucional personal”, como es el Estatuto de la Oposición, y no como resultado de su militancia en un partido político.

“Participé en el proceso electoral desde un grupo significativo de ciudadanos, una figura de naturaleza ciudadana y coyuntural que no implica afiliación partidista, militancia formal ni estructura orgánica permanente”, dijo.

