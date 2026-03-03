Curules de paz en Guaviare: Tribunal ordenó al CNE pronunciarse sobre denuncias de trashumancia

El Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado del último estudio en el que revela los departamentos con más trashumancia electoral.. Foto:Suministrada.( Thot )

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que el Tribunal Administrativo del Meta le ordenó al Consejo Nacional Electoral que, en un término de dos días, emita un pronunciamiento de fondo en el proceso administrativo que se adelanta por presunta trashumancia electoral en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 7, que comprende varios municipios de Guaviare y Meta.

Igualmente, en el fallo de 62 páginas conocido por este medio, se le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil verificar las inscripciones cuestionadas en las zonas rurales y depurar el censo electoral.

Además, a la Procuraduría General de la Nación se le solicitó revisar que se cumpla el fallo de tutela.

En desarrollo...