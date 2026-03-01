Murió Alí Jamenei: ¿Quién era, quién será su sucesor y quiénes son los ayatolá?

El nuevo capítulo de tensiones entre Israel e Irán resultó en la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei. El ayatolá, quien dirigía Irán desde 1989, murió en los bombardeos conjuntos lanzados durante la madrugada en distintos puntos de Teherán.

En Caracol Radio le explicamos quién era Alí Jamenei y por qué es tan importante su muerte.

¿Quién era Alí Jamenei?

Alí Jamenei era el dirigente islámico de Irán. Oficialmente su cargo como líder supremo se ubica en la rama chiíta del islam. Jamenei nació el 19 de abril de 1939 y desde su juventud mezcló la militancia política con los estudios religiosos.

Alí Jamenei cuando fue designado como ayatolá junto a una fotografía del primer líder supremo de Irán, Ruholla Jomeini.

Durante la década de los 60s y 70s, Jamenei fue detenido en varias ocasiones por dictar clases de pensamiento islámico y hacer parte de distintas protestas en rechazo a la detención del ayatola Jomeini. Jamenei aprovechó los pasos por prisión para ampliar sus discursos y prédicas en los que incluyó más temas políticos.

En 1978 fue llamado a conformar el “Consejo de la Revolución Islámica” que permitió la creación del Partido de la República Islámica y, un año después, resultó en la Revolución iraní.

Luego del asesinato del presidente Mohammad Ali Rajai, en 1981 Jamenei fue electo como presidente y en su investidura prometió “eliminar las desviaciones, liberalismo y el izquierdismo influído por Estados Unidos”. Fue presidente hasta 1989 cuando fue obligado a renunciar por criticar ejecuciones en prisiones.

Ali Jamenei durante una visita al frente de la Guerra entre Irán-Irak en 1980.

Durante los 80s, Jamenei fue uno de los líderes de la guerra contra Irak. Luego de la muerte del ayatolá Jomeini el 3 de junio de 1989, la Asamblea de Expertos del Liderazgo designó a Alí Jamenei como nuevo ayatolá y líder supremo de Irán.

¿Qué es un ayatolá?

Por definición, ayatolá se traduce como “señal de Dios” y es la autoridad central religiosa del Islam chiíta. Esto implica que es una persona experta en la ley islámica y su interpretación, esto le permite actuar como líder político y espiritual.

Este poder les permite emitir “fatuas” que son doctrinas o mandatos que se alinean con su pensamiento y entendimiento de la ley islámica. Estas decisiones se mantienen vigentes mientras el ayatolá vive y dejan de aplicarse con su muerte.

La república islámica de Irán solo ha tenido dos ayatolá: Ruhollah Jomeini (fotografía derecha) y Alí Jamenei (fotografía izquierda).

¿Quién sigue en el cargo?

Según la Constitución de Irán, la Asamblea de Expertos del Liderazgo tiene como rol principal designar al próximo Líder Supremo del país y queda en manos de los 88 miembros definir quién será el próximo ayatolá.

En su momento, Jamenei aseguró que la selección del siguiente Líder Supremo debe hacerse con base en “la verdad, la necesidad del país y Dios”. Aunque oficialmente no se han presentado candidatos, se estima que los posibles sucesores de Jamenei son:

Mojtaba Jamenei , hijo de Ali Jamenei.

, hijo de Ali Jamenei. Sadiq Larijani , presidente del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de Irán.

, presidente del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de Irán. Mohammad Mirbagheri , director de la Academia de Ciencias Islámicas de Qom.

, director de la Academia de Ciencias Islámicas de Qom. Mohsen Araki , miembro del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia y de la Asamblea de Expertos.

, miembro del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia y de la Asamblea de Expertos. Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica.

Asamblea de Expertos del Liderazgo a cargo de elegir el próximo Líder Supremo de Irán.

Revolución Islámica, el punto de inflexión

En 1979 ocurrió la llamada Revolución iraní o Revolución Islámica: una serie de movilizaciones que permitieron derrocar la dinastía Pahlaví que gobernó desde 1925. En ese momento la persona a cargo del país era el Sah (como se le decía a los monarcas en Irán) Mohammad Reza Pahleví, quien tenía el apoyo de Reino Unido y Estados Unidos.

Movimientos estudiantiles, organizaciones de izquierda e islamistas conformaron las movilizaciones contra el Sah que comenzaron en 1977 y el punto más álgido fue el 11 de febrero de 1979, cuando se registraron combates armados en las calles del país.

Alí Jamenei durante una prédica en la Universidad de Teherán el 27 de julio de 1980.

Luego de los combates, el 1 de abril de 1979 se votó un referendum que convertía a Irán en una república islámica y que creaba una Constitución “republicana y teocrática” que establecía a Ruhollah Jomeiní como “guía de la revolución”, ayatolá y Líder Supremo.

Esta revolución, impulsada por el descontento civil, tensiones económicas, crisis social y reforzada por el islamismo, concluyó la monarquía autoritaria que era cercana a occidente y abrió la puerta a una teocracia antioccidente e islamista.

Rechazo civil

Durante su mandato se han registrado múltiples protestas y críticas a sus decisiones y mandato bajo crecientes casos de persecución y abuso del poder. Entre estos casos se incluye personas que fueron llevadas a juicio por insultar a Jamenei, el cargo era blasfemia y la condena incluía latigazos y cárcel.

Manifestaciones rechazando al líder iraní, Alí Jamenei por su persecución a opositores y manifestantes.

La situación más fuerte fue reciente. Entre 2025 y 2026 se registraron numerosas manifestaciones en las que la población calificaba a Jamenei como dictador, pedían su muerte o su derrocamiento y quemaban sus fotografías.

Ante estas propuestas, el ayatolá reconoció que las protestas tenían como base una crisis económica y aseguró que las críticas tenían base legítima, pero agregó que había manifestantes llamando a solucionar las tensiones y alborotadores que “deben ser puestos en su lugar”.

Quema de imágenes de Alí Jamenei.

Como respuesta a las manifestaciones ocurrió un apagón nacional de internet durante las cuales se reportaron ataques de las autoridades que resultaron en el asesinato de al menos 500 manifestantes aunque la represión podría haber dejado un número mayor de personas muertas.

Jamenei acusó a “enemigos externos” (como Estados Unidos e Israel) de orquestar los disturbios que causaron numerosas muertes.

Control absoluto

Desde su designación como líder supremo de Irán, Alí Jamenei extendió su control sobre las fuerzas armadas, ramas del poder y entre los clérigos, construyendo un sistemas que lo protegía de potenciales insurrecciones. Como parte de esto también equilibró los bandos políticos.

Vali Nasr, de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, asegura que Jamenei convirtió su cargo en el de “supervisor omnipotente de la escena política de Irán”.

Buena parte de los funcionarios que estuvieron bajo mando de Jamenei tienen influencia en todos los poderes del país, desde el parlamento y la presidencia hasta el poder judicial, militar e inteligencia e incluso medios de comunicación o grupos empresariales no gubernamentales.

Como parte de este control absoluto, en 2007, Jamenei privatizó empresas estatales, bancos, compañías petroleras y petroquímicas.