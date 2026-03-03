Alcaldía de Pereira rechaza feminicidio y activa ruta integral de atención a familia de la víctima

La Alcaldía de Pereira manifestó un rechazo contundente frente al feminicidio de Angelly Eiling Teixeira Zerpa, de 28 años de edad, quien perdió la vida tras ser atacada con un arma cortopunzante en medio de una discusión intrafamiliar con su expareja sentimental, la administración reiteró que no habrá tolerancia frente a ninguna forma de violencia contra las mujeres.

Indicó que este hecho obliga a redoblar los esfuerzos institucionales y sociales para enfrentar con determinación la violencia basada en género, al tiempo que ratificó que la defensa de la vida y la integridad de las mujeres es una prioridad en Pereira.

Lea también: Capturan a hombre señalado de feminicidio en Pereira; la comunidad intentó lincharlo

Diana Carolina Argüello, asesora de la Oficina de Equidad de Género, recordó que en el municipio se encuentra activa la ruta integral de atención para mujeres en situación de riesgo, la cual incluye acompañamiento jurídico, orientación psicológica y medidas de protección inmediata.

Además, la ciudad dispone actualmente de 41 Puntos Púrpura ubicados en distintos sectores estratégicos, donde las mujeres pueden recibir orientación y activar la ruta de atención.

“Estos hechos nos recuerda lo cruel que puede ser la violencia y cómo toca la puerta de muchas mujeres. Es por eso que desde la Alcaldía de Pereira y como asesora la Oficina de la Mujer, queremos recordar los medios que tú mujer tienes. Puedes comunicarte a la línea 123."

Como parte de las herramientas de prevención y respuesta, también se encuentra disponible la aplicación “Mujer Segura”, que permite activar un botón de pánico conectado directamente con la Policía Nacional, facilitando una reacción inmediata ante situaciones de amenaza.

Por su parte, el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que los uniformados actuaron de manera rápida tras el llamado de auxilio de la comunidad, trasladaron a la víctima a un centro médico buscando salvar su vida; se evitó justicia por mano propia por parte de la comunidad y adelanta acciones con la Fiscalía y el ICBF para el restablecimiento de derechos de dos menores.

“Un hecho que toma inicio con una llamada al 123 sobre una riña entre una pareja en un inmueble, lo que obligó que llegara rápidamente la policía y encontrara a una mujer tendida en la vía pública con varias heridas y sangrando; lo que generó que los policías bajo la gestión de un taxista la llevaran rápidamente a un centro asistencial.”

Le puede interesar: Personería de Pereira designa nueva delegada ambiental con enfoque en la revisión del POT

Agregó el comandante que. “también nos dimos cuenta que un señor, el posible agresor, estaba siendo agredido por parte de la comunidad, obligando que 30 policías lograran contener la agresión de la comunidad... la violencia genera más violencia y no hay que tomar justicia por propias manos.”

La administración hizo un llamado a la ciudadanía a no ser indiferente frente a las señales de violencia y a denunciar de manera oportuna, señalando que la acción colectiva y el compromiso social son fundamentales para construir una ciudad donde las mujeres puedan vivir libres de miedo.