Abren investigación y proceso sancionatorio contra Ecopetrol por abastecimiento de diésel en Nariño

El Ministerio de Minas abrió una investigación y un proceso sancionatorio a Ecopetrol por presuntamente incumplir el traslado del diésel (Acpm) desde la Refinería de Cartagena por vía marítima hacia la planta de abastecimiento en Nariño, Pacific Port, lo que podría afectar la continuidad del abastecimiento de este combustible a transportadores y empresas, y tener un “impacto directo sobre el orden económico y social del departamento de Nariño”.

Debido a esto, el Gobierno advierte de un riesgo de desabastecimiento en el departamento de Nariño, con posibles impactos sobre el transporte, la industria y la continuidad de un servicio público esencial, lo que podría derivar en sanciones que van desde multa hasta suspensión del servicio.

Para la cartera esto “podría configurar una afectación a la continuidad y regularidad en la prestación de un servicio público esencial, con impacto directo sobre el orden económico y social del departamento de Nariño, circunstancia que será valorada dentro del trámite sancionatorio”.

El Ministerio de Minas agregó que los agentes que infrinjan las disposiciones que regulan el funcionamiento del servicio público de combustibles estarán sujetos a la imposición de sanciones tales como amonestación, multa, suspensión del servicio o cancelación de la autorización.

¿Por qué esta medida en Nariño?

Hay que recordar que con la Resolución 01853 de 2024 el Gobierno estableció que “el abastecimiento de combustibles se realizará mediante entregas en las facilidades portuarias de la refinería de Cartagena, o desde puertos alternos ubicados en los Departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena. Los Distribuidores Mayoristas deberán transportar el combustible mediante buquetanques y/o barcazas hasta la planta de abastecimiento ubicada al interior de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco, Pacific Port S.A. del municipio de Tumaco, transporte que estará a cargo de los distribuidores mayoristas”.

Esto lo hacen para garantizar el suministro de combustibles en el departamento de Nariño, reduciendo la dependencia de la vía terrestre.