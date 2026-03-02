Inició exportación de crudo en primer buque contratado para uso exclusivo de Ecopetrol

Con el propósito de fortalecer su acceso directo a mercados internacionales y optimizar la gestión del transporte marítimo de sus productos, Ecopetrol inició operaciones de exportación con el buque tanque Atlantic Majesty, el primero de uso exclusivo contratado bajo la modalidad de Time Charter, que moverá un millón de barriles de crudo pesado por mes para entregar a clientes en Estados Unidos.

El embarque inaugural saldrá del Terminal Marítimo de Coveñas esta semana, con 525 mil barriles de crudo Castilla producido en los campos Castilla y Rubiales, para llevar a cabo una ruta de aproximadamente 6 días con destino al Golfo de Estados Unidos.

La incorporación de la embarcación bajo la modalidad de Time Charter le permite a Ecopetrol alcanzar una rentabilidad adicional de 6.25% en el producto vendido, con mayor flexibilidad operativa, control de programación, eficiencia en costos, altos estándares de seguridad, confiabilidad y cumplimiento regulatorio en las operaciones marítimas.

Este buque petrolero tipo Aframax, de última generación, cuenta con un sistema lavador de gases del combustible denominado “scrubber”, que reduce la huella de carbono en zonas costeras y ciudades portuarias.

Tiene una capacidad de cargue de hasta de 600 mil barriles de exportación, a través de un sistema de tanques que remplaza el oxígeno por un gas inerte, para transportar el crudo de forma segura.

Recorrerá 3.172 millas náuticas por mes, en un contrato que dura 4 meses para realizar operaciones de exportación e importación de crudos y atender de forma continua la oferta de crudos a mercados internacionales y la dieta de crudos de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.

El mercado de Estados Unidos es uno de los más relevantes para la comercialización internacional de crudo, con un promedio de 4 millones de barriles vendidos al mes, que representan el 36% del total exportado por Ecopetrol.

Con el Time Charter se reforzará la oferta integral a este destino y la posición de la compañía como un actor confiable y activo en la cadena de suministro energético global.