Combustibles en Nariño: Dirección de hidrocarburos hizo inspección a minoristas y mayoristas

Pasto - Nariño

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Nariño, revisaron los avaneces en la implementación del nuevo plan de abastecimiento de combustibles líquidos que, aseguran, busca garantizar autonomía, seguridad energética y estabilidad en el suministro para toda la región.

En primera instancia se desarrolló el 19 de septiembre en Pasto, una reunión técnica en la cual se anunció que en el Distrito de Tumaco se desarrollará un encuentro con abastecedores y distribuidores para socializar la estrategia y resolver los retos logísticos que generaron la reciente crisis en el departamento, este plan incorpora el uso estratégico del puerto de Tumaco y la planta ubicada en el Municipio de Chachagüí como centros de almacenamiento y distribución, asegurando que la gasolina, el diésel y el jet lleguen a los municipios de manera continua.

Según el Director de Hidrocarburos, Julián Flórez Quiroga, ya se han entregado 9 millones de galones en territorio y en los próximos cinco días se completará el total de 12 millones de galones que corresponden al consumo mensual del departamento. Este nuevo plan de abastecimiento permitirá que Nariño dependa de sus propios puntos de almacenamiento en Tumaco y Chachagüí, “Hemos enfrentado dificultades logísticas, pero ya logramos entregar más de nueve millones de galones y en cinco días el departamento estará totalmente abastecido”, manifestó.

La crisis de las últimas semanas, marcada por desabastecimiento, largas filas en las estaciones de servicio, para el caso de Ipiales y municipios de la frontera sur, venta irregular en canecas y la dependencia del combustible proveniente de Ecuador, puso en evidencia la necesidad de un sistema más justo y descentralizado.

La estrategia también se articula con la transición energética que lidera el país. Además, de los combustibles líquidos, se fortalece el plan de abastecimiento de GLP y se exploran alternativas de energías limpias como la solar y la geotérmica en Nariño. Estas acciones permitirán avanzar hacia un modelo energético que respete la vida, impulse la economía local y garantice dignidad a las comunidades del Pacífico y del sur del departamento.

Con la visita al Distrito de Tumaco se busca no solo revisar y ajustar la logística, sino también consolidar un mensaje de confianza y corresponsabilidad. La energía es un derecho colectivo que asegura movilidad, trabajo y bienestar. Nariño se proyecta como un territorio donde la seguridad energética se convierte en un pilar para la paz territorial y el desarrollo sostenible.