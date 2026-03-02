Tunja es la cuarta ciudad donde más creció el desempleo y aumentó la población inactiva

Tunja

Las más recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidencian que el desempleo en Tunja se ubicó en 11,2% durante el trimestre noviembre de 2025 a enero de 2026. Este resultado posicionó a la capital boyacense como la cuarta ciudad del país donde más aumentó este indicador frente al mismo periodo del año anterior, según el análisis del profesor Jacinto Pineda, director de investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública.

De acuerdo con el académico, la ciudad registra actualmente 9.749 personas desocupadas. “Lo preocupante es que, contrario a la tendencia nacional, en Tunja el desempleo creció y sigue siendo uno de los principales retos para la economía local”, explicó. Además, advirtió que el desempleo juvenil volvió a aumentar, al pasar de 18,1% en 2025 a 18,4% en 2026, lo que evidencia las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado laboral.

Otro de los aspectos que genera preocupación es el crecimiento de la población fuera de la fuerza laboral. Según el análisis de las cifras del DANE, en Tunja esta población aumentó en 3.510 personas frente al mismo trimestre del año anterior, lo que incluye pensionados, estudiantes y personas dedicadas a oficios del hogar. Paralelamente, la población ocupada disminuyó en 1.863 personas, reflejando un deterioro en las oportunidades laborales.

El profesor también explicó que la contratación masiva que se dio en enero, en el marco de la ley de garantías, por parte del Estado colombiano a través de órdenes de prestación de servicios, contribuyó a que el desempleo en Tunja no fuera aún mayor. “Sin lugar a dudas, esta dinámica incidió en las cifras. Comparado este trimestre con el mismo de 2025, las personas vinculadas al Estado crecieron en 674, lo que corresponde a la contratación que se realizó en enero”, precisó.

A nivel nacional, el académico alertó sobre otro indicador clave. En enero de 2026, la población fuera de la fuerza laboral llegó a 14.915.777 personas, la cifra más alta para un mes de enero desde 2021. “Este fenómeno explica en parte la reducción del desempleo en el país, pero también muestra que más personas dejaron de buscar trabajo”, indicó.

También destacó que una de las cifras más duras está relacionada con el trabajo no remunerado. “En Colombia hay 7.302.000 mujeres dedicadas a oficios del hogar sin remuneración, lo que representa el 34,2% de las mujeres en edad de trabajar. Esta realidad también se refleja en Tunja y evidencia una brecha estructural que debe ser atendida con políticas públicas”, concluyó.