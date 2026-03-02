Tema nuclear se está utilizando para justificar ataque contra Irán: Centro de Estudios Árabes

Este lunes, 2 de marzo, siguen las reacciones de diferentes sectores de la sociedad a toda la coyuntura que se vive en Medio Oriente debido a los ataques que, en conjunto, lanzaron Israel y Estados Unidos contra Irán.

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Haizam Amirah Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, quien se pronunció al respecto.

El director de esa entidad inició su intervención explicando que la posición que han tomado diferentes sectores de la sociedad frente a la coyuntura “no es una cuestión de una opción o la otra (estar de acuerdo o no), porque se puede ser muy crítico y ser contrario a un régimen como el régimen iraní por su forma de dirigir el país, de tratar a la sociedad, sobre todo a quienes se oponen a esa forma de gobernar el país”.

“Sin embargo, al mismo tiempo también se puede ser crítico y condenar una agresión de dos países contra otro Estado. Por más que rechacemos un régimen político por las violaciones de derechos humanos que comete, hay muchos, por desgracia, en el mundo que son así”, dijo.

Y es que según explicó, “si no hay un aval de la legalidad internacional, una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o, sobre todo, una prueba clara de que el ataque es preventivo porque era inminente que el país atacado iba a iniciar una campaña militar, también hay motivos para rechazar que esta sea la forma en que unos países puedan bombardear a otros”.

El aspecto nuclear: ¿influye?

Para el experto en la materia, el tema nuclear no pasa más allá de una justificación de los atacantes para validar las acciones ofensivas contra Irán.

“ Aquí el tema nuclear se está utilizando como un argumento para intentar justificar el ataque contra Irán, sobre todo ante la opinión pública estadounidense, es lo que le interesa sobre todo al presidente Donald Trump, y también ante la opinión pública mundial”, aseguró.

Fernández comentó que no se debe olvidar que “en Oriente Medio existe una potencia con un programa nuclear militar y que tiene bombas atómicas, que es Israel, que nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, cosa que Irán sí firmó. No olvidemos, tampoco, que Irán llegó a un acuerdo, el llamado acuerdo nuclear, con seis potencias internacionales, los cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Mientras que, de otro lado, “el llamado acuerdo nuclear que firmó por parte de Estados Unidos el presidente Barack Obama en el año 2015, que daba garantías de inspecciones, de supervisión de las instalaciones nucleares iraníes y comprobar qué es lo que estaban haciendo con inspecciones intrusivas, quien salió de ese acuerdo y lo convirtió en papel mojado fue Donald Trump, el presidente estadounidense en su primer mandato, en el año 2018″.

“El sistema internacional se convierte en una ley de la jungla”

Finalmente, para una de las cabezas del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, los ataques de Israel y Estado Unidos abrirían una puerta en donde el sistema internacional se puede convertir en una “ley de la jungla”.

“Al final, si la opción es ir por la vía militar y bombardear y descabezar regímenes porque no nos gustan como son, y el régimen iraní es muy condenable por muchas cosas que hace, el sistema internacional se convierte en una ley de la jungla en donde va a imperar la ley del más fuerte. El problema es que el más fuerte a veces puede considerar que por su fuerza puede hacer lo que quiera, y la realidad es más tozuda y puede encontrarse con consecuencias no esperadas”, concluyó.

