Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 mar 2026 Actualizado 21:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

El Pentágono dice haber destruido el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes

“La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general”, dijo el comando central estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) en un comunicado.

Pentágono de los Estados Unidos. FOTO: Getty Images / Douglas Rissing

Pentágono de los Estados Unidos. FOTO: Getty Images

AFP

El Ejército estadounidense anunció este domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que busca derrocar el régimen teocrático de Teherán.

Lea más: Emiratos Árabes Unidos cierra su embajada en Irán y retira a su embajador tras ataques

La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general”, dijo el comando central estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) en un comunicado.

Lea también: Hijo del último sah de Irán insta a celebrar la muerte de Jamenei

“El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de 1.000 estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente”, afirmó el CENTCOM.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir