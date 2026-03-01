El Pentágono dice haber destruido el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes

Pentágono de los Estados Unidos. FOTO: Getty Images / Douglas Rissing

El Ejército estadounidense anunció este domingo que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución iraníes, en el segundo día de la guerra con la que busca derrocar el régimen teocrático de Teherán.

“La IRGC (Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica de Irán) ya no tiene un cuartel general”, dijo el comando central estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) en un comunicado.

“El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mató a más de 1.000 estadounidenses en los últimos 47 años. Ayer, un ataque estadounidense a gran escala le cortó la cabeza a la serpiente”, afirmó el CENTCOM.