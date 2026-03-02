Embajador iraní cree que la guerra amenaza la participación de Irán en el Mundial 2026

El embajador de Irán en Kenia, Alí Gholampour, declaró este lunes que una guerra continuada con Estados Unidos e Israel pondrá “en peligro” la participación de la selección de fútbol iraní en el Mundial de fútbol de 2026, que comenzará el 11 de junio próximo y se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque el equipo está “preparado” para jugar los partidos de la Copa del Mundo, Gholampour afirmó durante una rueda de prensa en Nairobi que las actuales circunstancias son “muy inciertas”.

“No sabemos exactamente qué va a pasar y, si la situación continúa, también pondrá en peligro la participación de nuestro equipo nacional”, añadió el diplomático iraní.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mhedi Taj, declarase este domingo a medios iraníes que la participación del país en la competición sería “inapropiada” en estas condiciones.

Irán se había clasificado previamente en el grupo G junto con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, y tenía previsto jugar en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Seattle.

Su retirada del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio próximos, implicaría el nombramiento de un equipo sustituto de acuerdo con el reglamento de la FIFA.

Tras el ataque coordinado por Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado, Teherán respondió con ataques contra el Estado hebreo y algunos de los países vecinos como Jordania, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak. EFE