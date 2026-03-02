Productos de Ecuador que tendrán arancel de 50%: sal, plásticos, y otros, según borrador de decreto

Tal como lo anticipó la ministra de Comercio, Diana Morales, en esta emisora, el Gobierno publicó el borrador de decreto para incrementar de 30% a 50% los aranceles a los productos provenientes de Ecuador, en respuesta a la decisión que tomó el país vecino en el mismo sentido.

El Gobierno tomó esta decisión pese a que la funcionaria coincidió en entrevista con esta emisora con los gremios que señalaron que esto hará inviable o “muy difícil“ el comercio bilateral.

En las proyecciones del Gobierno, en este escenario, sobre las importaciones de Colombia de productos ecuatorianos caerían 75% ($ 640 millones menos según los datos de 2025). De los principales 20 productos afectados, 15 tenderían a reducir completamente sus importaciones. Y las exportaciones colombianas caerían 79% (USD 1.452 millones menos de exportaciones según los datos de 2025), y de los 20 principales productos exportados, 12 se dejarían de exportar completamente al país vecino.

El proyecto de decreto dispone, adicionalmente, la restricción temporal del ingreso por vía terrestre, a Ipiales y de Puerto Asís, de determinadas mercancías provenientes de Ecuador, particularmente:

Arroz y productos relacionados.

Productos agropecuarios frescos altamente sensibles.

Mercancías utilizadas en la producción de fentanilo.

Productos pesqueros, acuícolas y otros bienes con riesgos sanitarios, fitosanitarios o de contrabando.

Productos que tienen nuevo arancel

Frijoles; plástico; aceites minerales; tubos y accesorios de tubería; arroz; aceite de palma; bebidas; líquidos alcohólicos y vinagre; productos farmacéuticos; productos diversos de las industrias químicas Insecticidas; raticidas; inodoros y artículos sanitarios e higiénicos similares, de plástico; papel y cartón; fundición, hierro y acero; artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar; calzado; artículos de cuchillería y cubiertos de mesa; azúcares y artículos de confitería, entre otros.

¿Cuándo empezó la guerra arancelaria?

El 21 de enero de 2026, Ecuador anunció la imposición de una denominada “tasa de seguridad” equivalente al treinta por ciento (30%) sobre las importaciones provenientes de Colombia, con el argumento de proteger su seguridad nacional y fortalecer los controles aduaneros y de seguridad en la zona fronteriza.

Tras ello, el Gobierno colombiano adoptó aranceles recíprocos a ese país en el mismo porcentaje.

No obstante, a partir del 1 de marzo de este año Ecuador incrementó el arancel aplicable a productos colombianos hasta el 50%.

Para el Gobierno colombiano, “esta nueva medida de Ecuador nuevamente constituye una flagrante violación del Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena (Programa de liberación); y constituye una evidente violación del el Articulo I:1 del GATT 1994, que establece el principio de Nación Más Favorecida. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la OMC la mayoría de los grupos de productos de Ecuador tienen un arancel consolidado máximo por debajo del 50%”.